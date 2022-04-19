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家用快篩一劑難求！買不到別慌　五大QA看懂真正需要時機

▲全台確診數連日激增，家用快篩鬧缺貨，指揮中心強調僅有「4情況」才須使用。（圖／指揮中心提供）
▲全台確診數連日激增，家用快篩鬧缺貨，指揮中心強調僅有「4情況」才須使用。（圖／指揮中心提供）

編輯中心／綜合報導

2022-04-19 08:36:222022-04-19 09:01:13

國內疫情升溫，本土確診個案數連日破千人，大量足跡重疊與確診熱區，讓家用快篩試劑需求也大增，有民眾哀嚎買不到快篩，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，預計五月會採用快篩實名制，並說明試劑的使用4種時機，《NOWnews今日新聞》為讀者整理相關5大QA，讓你一文就看懂快篩的適用人群、適用時機、價格等問題。

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誰需要使用家用快篩試劑？

原則是「有相關接觸可能性以及有症狀」再使用」，也就是曾到過確診者足跡熱區、與確診者有接觸史、曾前往人潮眾多場所、曾與確診足跡重疊，以及有出現類似確診症狀者。

▲家用快篩使用時機，建議有4情況在使用。（圖／指揮中心提供）
▲家用快篩使用時機，建議有4情況在使用。（圖／指揮中心提供）

家用快篩試劑哪裡買？

COVID-19家用快篩試劑為第三級醫療器材，必須由醫療器材販賣業者或藥局販售，民眾可至藥粧店（屈臣氏、康是美、寶雅等）、醫療器材行、四大便利商店、全聯、HOLA、台隆手創館等店選購，未開放網路購買。

食藥署提醒，購買前需先確認產品名稱是否有「家用」、包裝是否刊載「防疫專案核准製造字號」或「防疫專案核准輸入字號」，以及產品效期是否在有效期間或保存期限內。

家用快篩試劑價格與規格？

依照廠牌與銷售門市各有不同，價錢約在單劑300元至3000元不等，規格則有零售單包裝、套組包裝。

▲指揮中心針對市面快篩試劑再次說明。（圖／指揮中心）
▲指揮中心針對市面快篩試劑再次說明。（圖／指揮中心）

要怎麼領公費快篩試劑？

因應部分縣市為高風險區域，指揮中心有提供公費快篩試劑，目前全台共有619家診所可領公費家用快篩，但並非免費領取，必須先經過醫師評估後才能發放，或是會優先提供給居家隔離者。

▲高雄1111家基層診所，只要民眾有呼吸道症狀都可免費拿居家試劑回家快篩。（圖／高市府提供）
▲高雄市民只要民眾有呼吸道症狀都可免費拿居家試劑回家進行快篩。（圖／高市府提供）

買不到家用快篩試劑怎麼辦？

指揮中心規劃5月將會實施快篩實名制，朝向每人買5支方式，怕外出撲空可先致電門市詢問，減少外出感染風險，也可根據不同門市政策進行預購。


本土確診數自四月以來，連連創新高，近日已連續多天單日確診數都破千例，接觸者、足跡重疊、確診熱區更是海量增加，讓家用快篩試劑的需求大增，掀起「快篩荒」，陳時中對此表示，最快五月就會實施快篩實名制，且價格也會跟著調降，但他也提醒，家用快篩的試劑不用天天篩。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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