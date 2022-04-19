太平島跑道延長 專家：C-130運輸機運補能量倍增
南海局勢升溫，中國持續在佔領的島礁強化軍事建設，對周遭國家造成威脅，傳出我國打算把太平島現有跑道1150公尺，延伸到1500公尺，不只C-130運輸機能起降，包括F-16V、經國號等現有主力戰機，都能進行起降，而這項工程傳出美方也同意。專家指出，太平島的跑道延長能夠使運補能量倍增。
國家政策研究基金會副研究員揭仲表示，太平島跑道若延長為1500公尺, 不僅每架次C-130運輸機運補時的裝載量可增加到目前的2倍至2.5倍, 也使緊急狀態下可同時派遣2架C-130執行運捕或增援, 使單次增援或運補能量增加4到5倍。
針對戰機與反潛機長駐太平島，揭仲認為，不論是戰鬥機或反潛機，除了跑道之外，也必須有足夠的後勤能量，包括要有夠多的燃料庫與加油設備，而且要有彈藥儲存，以及機房等等，但這些設備目前在太平島都沒有，所以飛機落地後基本上要馬上飛走，沒辦法在太平島過夜，因為沒有後勤整補，依目前太平島的狀況，不太可能長期進駐任何飛機。
揭仲指出，延長太平島跑道對美軍在當地的軍事武裝並沒有太大的幫助，因為太平島上沒有值得一提的後勤設施，也許巡防艦可以靠港，可是靠港後無法取得補給，太平島唯一對美軍可以派上用場的是，萬一飛機或船艦緊急故障，需要降落或靠港，太平島也許此時可以發揮功效，但要說支援美軍的巡弋等等，根本用不上太平島。