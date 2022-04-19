緊急取消本週通告！朱學恒曝「兒子接觸確診者」

網紅宅神朱學恒昨日臨時通知，要取消本週所有通告，晚間他在直播中透露，是因為12歲兒子的教練確診，雖兒子還未被匡列，但為了保險起見，且5到12歲的孩童依規不能單獨在家，因此他無法外出上通告，必須在家照顧兒子，而由他所主持的電台節目，將由黃暐瀚代班，另外每週二邀請郭正亮參與直播的通告目前也取消。
朱學恒在直播中提到，他週末帶兒子到中和練習運動賽事，不過18日接獲消息，當天帶隊的教練確診，因有過接觸，雖兒子還未被匡列，目前快篩結果是陰性，但在還不確定是否要居家隔離前，他決定先推掉本週的所有通告。
朱學恒說，12歲以下的孩童不能單獨在家，若要居家隔離或自主健康管理，他就必須也要在家照顧，他也強調，「他沒有確診」，是他身為確診者的近距離接觸者同住家人，基於保護大家心態，所以進行居家自主健康管理，他不願意讓來賓會有確診風險，因此由他所主持的電台節目，將由黃暐瀚代班，而每週二邀請郭正亮參與直播的通告目前也取消。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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