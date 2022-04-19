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疫苗打三劑才能上健身房　業者喊：發生消費糾紛誰負責

▲健身房業者出席民眾黨立委舉辦的「防疫要雙贏，不要急就章！急上路的健身房強制第三劑配套在哪裡？」記者會。（圖／記者呂炯昌攝，2022.04.19）
▲健身房業者出席民眾黨立委舉辦的「防疫要雙贏，不要急就章！急上路的健身房強制第三劑配套在哪裡？」記者會。（圖／記者呂炯昌攝，2022.04.19）

記者呂炯昌／台北報導

2022-04-19 12:38:452022-04-19 12:39:46

新冠肺炎本土疫情持續擴大，上週五（15日）中央流行疫情指揮中心宣布，考量Omicron新型變異株威脅，24類場所的工作人員，必須從自4月22日完成新冠疫苗追加劑（第三劑接種），另外還有參與遶境、進香團、團體旅遊以及上健身房和八大行業的民眾，也需要完成追加劑接種。今（19）日健身房業者集體喊活不下去，痛批未來發生消費糾紛誰來負責？

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民眾黨立法委員蔡壁如、立法委員高虹安辦公室今日舉行「防疫要雙贏，不要急就章！急上路的健身房強制第三劑配套在哪裡？」記者會，並邀請健身房業者表達對疫苗三劑政策倉促上路的質疑。

蔡壁如表示，陳情的健身房業者們，大家都願意支持政府第三劑疫苗政策推行，但是感到委屈，健身房是讓大家更健康的地方，為什麼總是最晚開放、卻又最多限制的場所？疫情之下，大家本來都不容易，可能是這一波疫情來得又快又急，連指揮中心都亂了陣腳，沒有一個防疫的標準。

蔡壁如指出，台北市長柯文哲和副市長黃珊珊，只不過是和確診者有接觸，並未確診，就要做10天的居家隔離，加上7天的自主健康管理？未確診的柯文哲的隔離比輕症解隔標準還要嚴？這個標準究竟在哪裡？指揮官陳時中本人也和確診者的接觸者接觸，被匡列後只要4個小時、快篩「一條線」，就可以自由趴趴走。蔡壁如認為，病毒之前人人平等，希望指揮中心有一個客觀標準、一個適用於各個產業、適用高官、也適用於一般平民百姓的防疫準則和指引！

高虹安指出，今年3月1日因為疫情趨緩解除限制，4月1日又重新戴起口罩，民眾與業者都相當配合，如果都戴好口罩，為何又要限制施打第三劑的民眾才能入場?政府應該要對自己提出的政策做相關的調查並供民眾查閱，而非自顧自的頒布，進而造成民眾與業者的困擾。

世界健身俱樂部（World Gym）公關廖容瑩代表發言說，15日政府公告後公司就引發第一波反彈，業者非常配合政府防疫指引，但為什麼現在已經花錢購買會籍的消費者要受到限制？未來員工拒絕會員入場若發生衝突該怎辦？誰來負擔消費糾紛？這些糾紛與壓力都不該由產業來概括承受，「業者都非常配合防疫措施，但為什麼今天把我們看成八大行業？這是不公平的」。
 

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