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吳宗憲、胡瓜接觸確診者　《大集合》、《小明星》急停錄

▲吳姍儒（左）、吳宗憲暫停錄製《小明星大跟班》。（圖／中天綜合台提供）
▲吳姍儒（左）、吳宗憲暫停錄製《小明星大跟班》。（圖／中天綜合台提供）

記者侯家瑜/台北報導

2022-04-19 12:57:34

近期疫情升溫，全台本土確診數多日突破千例，演藝圈也陷入危機，繼小鐘曾與確診者一同開直播、歌手曾瑋中上胡瓜的節目《綜藝大集合》中鏢後，昨（18）日又傳出由吳宗憲、吳姍儒（Sandy）主持的節目《小明星大跟班》也有嘉賓確診，而2家電視台稍早就向《NOWnews今日新聞》證實，節目都已經暫停錄影。

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▲《民視第一發發發》胡瓜特戰隊演出。（圖／民視）
▲胡瓜節目暫停錄影。（圖／民視提供）
胡瓜、吳宗憲和吳姍儒在第一時間做完PCR後，都呈現陰性，不過由於都曾接觸確診者，所以仍需按照規定在家匡列自主管理，中天表示《小明星大跟班》昨天和今天已經暫停錄影，而民視也證實明天《綜藝大集合》不會開錄，下周行程尚未確定，還在討論當中。

吳宗憲昨天已經接種完第3劑疫苗，已經向大家報平安，身體狀況良好，吳姍儒也發文透露目前只有過敏引起的感冒，稍微有鼻塞咳嗽等症狀，同時呼籲大家不要有任何獵巫行動、惡言相向。

▲吳姍儒發文報平安。（圖／吳姍儒IG）
▲吳姍儒發文報平安。（圖／吳姍儒IG）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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