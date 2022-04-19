路人穿搭超好看！她心動想搭訕 過來人曝「後果」：別怕
找到屬於自己的穿搭風格，不僅能提升自己的信心，也能給他人留下良好印象，因此許多人出門前，都會花很長一段時間，尋找自己當天看的比較順眼的衣物，而一名網友就分享，某天在車站被別人穿著的白鞋吸引，本來想衝上前詢問單品，但想了一下卻不敢問，事後卻超後悔，不少人看完貼文後也紛紛發表想法。
一名女網友在PTT以「會問路人身上的單品哪裡買嗎？」為題發文提到，「剛剛在台北車站看到一個女生穿的白鞋，覺得超好看， 當下真的有股衝動想過去搭訕問型號，走到一半怕嚇到人家，所以就又默默的遠離她，現在等火車的我卻越想越後悔，當時真的該鼓起勇氣問她，好奇各位有在街上搭訕其他女孩，問身上單品的經驗嗎？」
貼文一出，有網友認為，「這種問法超像直銷保險的」、「不會，默默拍下來回家找就好，不然很多直銷或詐騙的都是從問人家穿著開始」、「碰到搭訕的人我一律視而不見加速腳步離開」、「我也不敢問，但我是想問香水，同為女生覺得這樣問超怪咖」、「好幾次很想問，但是都不敢行動，好可惜」、「被問過，熱心回答結果反被推銷QQ」。
此外，也有其他人留言表示，「如果真的想問就問啊，也不會遇到第二次吧」、「不要態度太隨便，問完說謝謝就離開，不要攀談」、「如果真心問對方一定也很開心，表示穿在自己身上很好看」、「香水被問過很多次，剛開始有點嚇到，但後來想想，喜歡的味道真的很難找，所以都會回答」、「可以問啦！我在捷運上也被問過，拿捏好應對陌生人的分寸就好」、「主要是不要糾纏，太多噓寒問暖都不必」。（編輯：張志浩）