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立院三讀　電動二輪車列個人行動器具、強制掛牌投保

▲立法院會19日三讀通過《道路交通管理處罰條例》部分條文修正草案，明定納管電動滑板車、平衡車等個人行動運具。（資料照／記者羅婉庭攝，2022.03.25）
▲立法院會19日三讀通過《道路交通管理處罰條例》部分條文修正草案，明定納管電動滑板車、平衡車等個人行動運具。（資料照／記者羅婉庭攝，2022.03.25）

記者羅婉庭／台北報導

2022-04-19 13:10:44

立法院會19日三讀通過《道路交通管理處罰條例》部分條文修正草案，明定納管電動滑板車、平衡車等個人行動運具，地方政府自定行駛路線速限，若未依規定領用牌照行駛、使用偽造或變造牌照，或是未懸掛牌照等狀況，處新台幣1200元以上3600元以下罰鍰，並投保強制汽車責任保險，違規者公路監理機關不予受理登記、換照或發照。

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《道路交通管理處罰條例》本次修法中，原條文中的「電動自行車」改為「微型電動二輪車」，規定微型電動二輪車應經檢測及型式審驗合格，並登記、領用、懸掛牌照後，始得行駛道路。

條文明定，微型電動二輪車所有人應依強制汽車責任保險法之規定 ，投保強制汽車責任保險。未依規定投保者，公路監理機關不予受理登記、換照或發照。已領用牌照的微型電動二輪車，未依規定再行訂立保險契約而行駛道路，經主管機關書面通知所有人限期續保，屆期仍未訂立保險契約繼續行駛道路者，註銷其牌照。

《道路交通管理處罰條例》三讀條文中也明定，個人行動運具指設計乘載一人，以電力為主，最大行駛速率在每小時25公里以下的載具。個人行動運具的行駛路段、時間、速度限制及其他相關管理事項之辦法，則由直轄市、縣市政府定之，違反規定者處行為人新台幣1200元以上、3600元以下罰鍰，並禁止行駛或使用。

條文規定，經型式審驗合格的電動輔助自行車，未黏貼審驗合格標章於道路行駛者，處駕駛人新台幣600元以上、1200元以下罰鍰，並禁止其行駛。未經型式審驗合格的電動輔助自行車，在道路行駛者沒入之。未滿14歲駕駛個人行動運具，處新台幣600元以上、1200元以下罰鍰，並當場禁止駕駛，車輛移置保管。另外，租賃業者沒有在租借個人行動運具前，教導駕駛人車輛操作方式及道路行駛規定，則處新台幣600元以上、1200元以下罰鍰。

此外，使用經衛生主管機關公告的醫療電動代步車及動力式輪椅，在人行道上行駛的速率不得超過每小時6公里，違者處新台幣300元罰鍰。

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