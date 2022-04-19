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2歲童確診亡！侯友宜質疑中央管制多　綠委：請具體提出

▲民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬認為，行政上的調整相信中央會給予協助。（資料圖／記者王敏旭攝）
▲民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬認為，行政上的調整相信中央會給予協助。（資料圖／記者王敏旭攝）

記者王敏旭／台北報導

2022-04-19 13:18:48

新北出現1名2歲童因染疫死亡，新北市長侯友宜今（19）日表示，為了這個事情，面對中央傳染病的防治相關規範有很限制底下，要快速的調整。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬則表示，希望具體提出，行政上的調整相信中央會給予協助。

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鄭運鵬表示，對於2歲童黨團表達遺憾，也請家屬、家長節哀，侯友宜表達感受、不捨外，也認為中央管制過頭問題，不過疫情已經2年多，指揮中心跟地方做很多配合，哪個環節中央管制過多，導致新北衛生局跟救護車無法及時救援，請具體提出。

黨團副幹事長林靜儀則表示，希望接下來制度面可以釐清，她知道衛生局很忙，接下來處理包含哪些有風險個案一人一是避免傳播感染，哪些要到集中檢疫所、防疫旅館，哪些出現比較嚴重症狀急需就醫，必須分三層次弄清楚。

林靜儀說，各縣市衛生局要有不同專線來處理，不要單一個單位來處理，需要就醫資訊要有分流做法。避免再發生這樣遺憾。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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