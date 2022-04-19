2歲童確診亡！侯友宜質疑中央管制多 綠委：請具體提出
新北出現1名2歲童因染疫死亡，新北市長侯友宜今（19）日表示，為了這個事情，面對中央傳染病的防治相關規範有很限制底下，要快速的調整。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬則表示，希望具體提出，行政上的調整相信中央會給予協助。
鄭運鵬表示，對於2歲童黨團表達遺憾，也請家屬、家長節哀，侯友宜表達感受、不捨外，也認為中央管制過頭問題，不過疫情已經2年多，指揮中心跟地方做很多配合，哪個環節中央管制過多，導致新北衛生局跟救護車無法及時救援，請具體提出。
黨團副幹事長林靜儀則表示，希望接下來制度面可以釐清，她知道衛生局很忙，接下來處理包含哪些有風險個案一人一是避免傳播感染，哪些要到集中檢疫所、防疫旅館，哪些出現比較嚴重症狀急需就醫，必須分三層次弄清楚。
林靜儀說，各縣市衛生局要有不同專線來處理，不要單一個單位來處理，需要就醫資訊要有分流做法。避免再發生這樣遺憾。
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