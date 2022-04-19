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風險增！防疫保單下架潮　富邦產新改版隔離、確診都不賠

▲國內本土確診數持續飆升，防疫保單大爆單，保險公司基於風險考量陸續停售保單，即使改版上市，有的隔離及確診不賠，改以住院理賠為主。（示意圖／翻攝自shutterstock）
▲國內本土確診數持續飆升，防疫保單大爆單，保險公司基於風險考量陸續停售保單，即使改版上市，有的隔離及確診不賠，改以住院理賠為主。（示意圖／翻攝自shutterstock）

記者顏真真/台北報導

2022-04-19 13:56:592022-04-19 14:59:04

國內本土確診個案不僅持續4天破千例，甚至中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言「破百萬例也不是不可能」，防疫保單也持續大爆量，保險公司風險胃納量紛紛達頂，包括富邦產險、和泰產險及兆豐產險等都已在18日下午5時之後停止收件，國泰產險也緊急公告，今（19）日上午8時30分暫停受理投保，而富邦產險新改版保單內容也出爐，雖然年繳保費300元有找，但以住院理賠為主，收到隔離通知及確診沒有理賠了。

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富邦產險昨日宣布，由於目前銷售防疫商品，已超出可承受的風險胃納範圍，基於風險管理政策與維持公司經營安全穩定，現售防疫商品組合，只收件到今日下午5時30分。而5月份到期的續保件，收件至今年4月20日下午5時30分止。同時，自即日起，6月份以後到期之續保件將不予受理，若民眾於停止收件期限後進件或繳費者，將無法受理承保並儘速辦理退費作業。

不僅富邦產險，和泰產險也因應疫情變化，考量風險胃納量等因素，防疫險的線上及線下專案，自4月18日下午5時暫停受理，以維護保戶權益與落實風險管理。同樣，兆豐產險同樣考量商品銷售風險胃納量，並確保保戶權益不會受到影響，線上及線下防疫保險在4月18日傍晚6點亦暫停受理。

國泰產險也公告防疫相關保單，因疫情變化快速，商品銷售達原設定風險胃納總額，基於情事變更原則，今日上午8時30分起也停止受理投保，待後續新商品規劃完成後再行開放銷售。

至於旺旺友聯產險「萬無疫失」專案，確診2萬、隔離賠1萬的防疫保單，在傳出只賣到今日下午5點半，目前官網也呈現進不去的狀況，畫面顯示「建立資料庫連線時發生錯誤」，即使進去官網首頁出現「目前進行系統維護」，如有投保需求請到「網路投保專區」，但點進去也是卡住，可能有許多人趕搭末班車，一下踴入太多人不堪負荷。

雖然許多防疫保單因達風險胃納量而下架，但金管會保險局長施瓊華也喊話不會買不到，本周還有9張保單會上架。不過，以富邦產險改版後上架的「新加倍守護」方案來說，因應目前疫情嚴峻的情況，新加倍守護專案隔離及確診不再理賠，以住院理賠為主。

富邦產這張改版防疫保單內容，包括法定傳染病負壓隔離病房或加護病房住院日額保險金，最高給付45日，每日2000元，法定傳染病加護病房關懷保險金1萬元，疫苗不良事件住院補助一次5000元，連續住院達5日（含）補助1萬元，最高理賠金額10萬元，法定傳染病疫苗預防保障實支實付住院醫療保險金，最高理賠金額10萬元，殯葬費用補償金30萬元。

▲富邦產險新改版防疫保單內容。（圖／富邦產險提供）
▲富邦產險新改版防疫保單內容。（圖／富邦產險提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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防疫保單本周還有9張要上架　保險局長掛保證不會買不到

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