風險增！防疫保單下架潮　富邦產新改版隔離、確診都不賠

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不僅富邦產險，和泰產險也因應疫情變化，考量風險胃納量等因素，防疫險的線上及線下專案，自4月18日下午5時暫停受理，以維護保戶權益與落實風險管理。同樣，兆豐產險同樣考量商品銷售風險胃納量，並確保保戶權益不會受到影響，線上及線下防疫保險在4月18日傍晚6點亦暫停受理。
國泰產險也公告防疫相關保單，因疫情變化快速，商品銷售達原設定風險胃納總額，基於情事變更原則，今日上午8時30分起也停止受理投保，待後續新商品規劃完成後再行開放銷售。
至於旺旺友聯產險「萬無疫失」專案，確診2萬、隔離賠1萬的防疫保單，在傳出只賣到今日下午5點半，目前官網也呈現進不去的狀況，畫面顯示「建立資料庫連線時發生錯誤」，即使進去官網首頁出現「目前進行系統維護」，如有投保需求請到「網路投保專區」，但點進去也是卡住，可能有許多人趕搭末班車，一下踴入太多人不堪負荷。
雖然許多防疫保單因達風險胃納量而下架，但金管會保險局長施瓊華也喊話不會買不到，本周還有9張保單會上架。不過，以富邦產險改版後上架的「新加倍守護」方案來說，因應目前疫情嚴峻的情況，新加倍守護專案隔離及確診不再理賠，以住院理賠為主。
富邦產這張改版防疫保單內容，包括法定傳染病負壓隔離病房或加護病房住院日額保險金，最高給付45日，每日2000元，法定傳染病加護病房關懷保險金1萬元，疫苗不良事件住院補助一次5000元，連續住院達5日（含）補助1萬元，最高理賠金額10萬元，法定傳染病疫苗預防保障實支實付住院醫療保險金，最高理賠金額10萬元，殯葬費用補償金30萬元。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。