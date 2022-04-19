好消息！BNT兒童疫苗卡關有解 陳時中：應該是可以簽約
近日兒童施打疫苗議題備受關注，中央流行疫情指揮中心17日宣布，6至11歲兒童可施打半劑莫德納，怎料引來不少家長反彈，深怕孩子無法負荷副作用，希望政府盡快引進BNT疫苗。對此，指揮官陳時中今（19）日表示，這兩天以來在疫苗談判上有很多進展，對於合約共識到達最後階段，在細節弄清楚整理過後，應該是可簽約。
指揮官陳時中日前指出，輝瑞BNT兒童疫苗採購合約草案送出後，卡在合約關係而無法談妥。但陳時中今日下午說明，這兩天談判獲得很大進展，經過多次討論後不少問題得以解決，合約共識也將到達最後階段，相信最後細節弄清楚後，應該是可以簽約。
據了解，食藥署日前核准莫德納疫苗可適用於6至11歲兒童的基礎接種，用法用量為施打兩劑，每劑0.25毫升(含50微克的mRNA，為成人劑量的一半)，兩劑施打間隔28天，並在17日由中央流行疫情指揮中心宣布，但部分家長卻提出質疑，希望能比照高中生施打BNT疫苗。
指揮中心昨日出面回應，表示台灣雖然都以BNT代稱輝瑞/BNT，但其實小劑量的兒童疫苗是由輝瑞製造，BNT並沒有生產幼兒使用的疫苗，而輝瑞兒童疫苗由於卡在授權問題，至今沒有更近一步的結果。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞
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