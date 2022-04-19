2歲童染疫亡！侯友宜淚推中央 戴瑋姍揭新北防疫一團亂
新北市中和一名2歲男童因確診COVID-19不治身亡，惟新北市諸多防疫作為遭到質疑不夠到位，新北市長侯友宜更哽咽泛淚，還卸責中央，引發論戰。民進黨新北市議員戴瑋姍今（19）日下午表示，後送工作完全由地方政府負責，新北市政府就是沒做好，這點無可推諉；侯友宜還沒說清楚，為什麼3小時派不出救護車？新北防疫多頭馬車，各局處沒有統合進行調度，才會發生憾事，市民的眼睛是雪亮的，不會因為市長哭泣，而忘記沒做好的防疫工作。
戴瑋姍說，新北染疫2歲男童昨天深夜病逝，小小的生命因為大人互踢皮球，而沒有機會長大。小男孩的爸爸在電話中哭泣，「我就是太守法傻呼呼等，若我直接去醫院，或許我的孩子就不會重症」，這樣的自責多麼令人心碎，這又怎麼會是他的責任？
戴瑋姍表示，錯失的黃金救援3小時，小男孩的爸爸不斷撥打衛生所的電話沒人接，請1922聯繫衛生局，119說要聯繫衛生所，就這樣無限輪迴、無能為力。
戴瑋姍表示，剛剛侯友宜在記者會上，哽咽把責任歸咎於「中央對流行病管制太多」，千錯萬錯都是別人的錯。後送工作完全由地方政府負責，新北市政府就是沒做好，這點無可推諉。
戴瑋姍說，侯友宜還沒說清楚，為什麼3小時派不出救護車？市民的眼睛是雪亮的，不會因為你哭泣，而忘記你沒做好的防疫工作。
戴瑋姍強調，新北防疫多頭馬車，各局處沒有統合進行調度，才會發生憾事。至今沒有建立獨立專線、單一窗口；沒有各別追蹤確診個案後續狀況；緊急後送制度還失靈。其實新北防疫人員、救護人員也很可憐，沒有單一窗口、一條龍調度，最疲於奔命的就是他們。
戴瑋姍表示，新北市最早宣布放棄公布疫調，應該要集中火力加強防疫及照護，市民的生命搶救不能等待。侯友宜市府不要被高滿意度沖昏了頭，必須立即檢討改進，不要再有遺憾。