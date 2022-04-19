特企／林耕仁籲創新思維推動產業升級

2020年英國媒體BBC整理出全球六大咖啡城市，台北市也擠身其中。近年來台灣咖啡產業蓬勃發展，喝咖啡的人口逐年上升之外，從2001年開始連鎖咖啡店數量短短20年時間成長了815%，特色咖啡廳更是許多人午後閒暇必待之地。而在新竹市有一家靠著「買咖啡豆送咖啡機」創業成功的赫曼咖啡店家，創辦人王進忠推動咖啡產業升級創造一年5000萬商機；今天也舉辦開幕茶會，現場除許多咖啡愛好者，國民黨新竹市長參選人林耕仁及市議員黃文政也到場祝賀。
創辦人王進忠表示，自己在投入咖啡產業時只是一名黑手，卻因為有次英文參考書推銷員的一句話，啟發了他的靈感想出推銷咖啡的商業模式，成功吸引到原本沒有喝咖啡習慣的族群，以「買咖啡豆就送咖啡機」新穎的推銷手法，讓許多人每個月願意花近3000元來買咖啡豆、自己用咖啡機煮咖啡喝咖啡。他也結合在做黑手時的專業知識，改裝烘豆機加上長長的排氣迴管，讓咖啡保有特殊果香特色十足。
林耕仁表示，對於王進忠創辦人的非常欽佩，結合了自身過去專業，發展出創新的商業模式，並且協助推動產業升級，這就是未來新竹市要特別重視、前進發展的目標；林耕仁也指出，新竹市是一座非常年輕，充滿創意想法的城市，不但有多所高等學府提供源源不絕的人才，部分產業需要轉型也提供了產業升級的契機，所以有很多企業、外資都願意來新竹投資，年輕人也可望來發展。未來的新竹是充滿機會與發展前瞻性，非常歡迎大家來投資、來就業，成為新竹的新朋友。黃文政議員指出，創業必須結合創新及創意，赫曼咖啡是非常好的創業成功典範，希望大家都能來這裡喝杯幸福咖啡。
產業要成功升級仰賴獨具慧眼的判斷，以及能夠提出有效解決方法的人才。赫曼咖啡的成功經驗值得學習，政府單位如果可以全力配合，提供優質創業環境、完善政策支持，將使得越來越多成功的創業故事、產業升級，也讓城市的面貌為之翻新。