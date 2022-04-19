北安宮啟建「祈安奠基護龍消災福醮」 3600斤米龍超吸睛

台南北寮北安宮為護龍脈昌興，經主神神農大帝諭示，由北寮里里長李坤童、北安宮主委林金蒼道長及副主委呂天南道長共同推動，將於22日起一連三天啟建「祈安奠基護龍消災植福保泰吉祥福醮」，禮聘武當玄武派台灣第十四代宗主蕭道賢道長，率太玄宗壇法師一同以3600斤白米捏塑「米龍」奠於大殿內，以奠此福醮科儀演揚。

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北安宮傳因基山龍氣遭破壞，導致龍口處泉水日漸乾凅，居民心生不安，在瑞鋒營造有限公司承包聯通管線工程施經北寮段時，幾經交涉，基於尊重民意與謹遵神農大帝諭示，決定啟建這場福醮，由瑞鋒公司施財獻物，以3600斤米龍奠此福醮科儀。

▲北安宮將於22日啟建「祈安奠基護龍消災福醮」，禮聘武當玄武派台灣第十四代宗主蕭道賢（中）道長率太玄宗壇法師擔任主行。（圖／北安宮提供）

蕭道賢道長畢業於玄奘大學宗教與文化學系，擁有碩士文憑，無論在道教實務或宗教哲學都是業界佼佼者。蕭道賢表示，米龍科儀之重要，係因中華文化道教非常重視天地人三界中的磁場感應理念，天地日月星三光互映，而天之能力磁場主宰一切；地是一種來龍去脈的靈氣，古代聖賢認為，廟宇或住家修建時，恐驚動龍神挖傷龍脈，所以建成或整修完畢後需再確立內外空間，請法師舉行安龍謝土奠基科儀演揚，請龍神入內回到建築物內坐鎮。

蕭道長說，「安龍」奠基目的，是為引地龍之氣與神靈及人之命局結合，產生力與氣的磁場，注入新的靈動力，這在道家哲學演繹是，可使地脈昌盛，力大無比；這也是易經乾卦二爻所說「利見大人」，象徵天地永遠保護廟宇或住家之能力。

一般廟宇在入火安座或住家入宅一小甲子(十二年)，恐因附近地脈磁場不足，就需再次以米龍做「安龍催貴發福」法事，以免香火衰退或居家能量不足，導致廟(家)運敗壞。蕭道長說，藉由米龍科儀，可將廟宇或家運補足發揚，以祈廟宇神威遠播，香火鼎盛，家運日漸昌興，子孫光宗耀祖。





