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范姜彥豐確診！粿粿PCR結果出爐　剛懷孕就要分房睡

▲范姜彥豐（右）確診，左為粿粿。（圖／粿粿IG）
▲范姜彥豐（右）確診，左為粿粿。（圖／粿粿IG）

記者侯家瑜/台北報導

2022-04-19 16:03:502022-04-19 16:11:50

近期疫情升溫，全台本土確診數多日突破千例，演藝圈也陷入危機，今（19）日傳出凱渥男模范姜彥豐17日快篩驗出陽性反應，當下已立刻到醫院做PCR，而經紀人也已向《NOWnews今日新聞》證實。另外，范姜彥豐日前才與剛懷孕的未婚妻粿粿，舉辦寶寶性別揭曉派對，粿粿也在第一時間接受PCR檢測。

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▲▼粿粿閃婚後退團。（圖／粿粿IG）
▲粿粿才剛宣布懷孕喜訊。（圖／粿粿IG）
事實上，范姜彥豐驗出陽性前，每天都有自主快篩，昨天做完PCR後也證實確診，目前沒有出現症狀，已經配合政府疫調進行隔離，而粿粿也趕緊接受PCR，是陰性反應，經紀人表示小倆口目前仍然同住，就是分房睡，坦言范姜彥豐內心多少都會擔心粿粿、有些愧疚，不過粿粿私下還是會給他鼓勵。

范姜彥豐未來的工作都已暫停，至於是否因為工作而染疫，經紀人表示還不知道，隔離時長也還未確定，只能靜待政府通知，所幸目前都沒有症狀與不適，並感謝外界關心。

▲▼27歲粿粿即將升格人母。（圖／Meigo粿粿臉書）
▲粿粿PCR呈現陰性。（圖／粿粿臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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