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確診居家照護防疫險賠不賠？金管會：比照一般住院理賠

▲由於本土確人數持續飆升，政府將啟動無症及輕症居家照護，金管會今（19）日也宣布，確診者居家照護將比照一般住院予以理賠。（圖／NOWnews資料照）
▲由於本土確人數持續飆升，政府將啟動無症及輕症居家照護，金管會今（19）日也宣布，確診者居家照護將比照一般住院予以理賠。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真/台北報導

2022-04-19 17:00:48

隨著本土新冠肺炎（COVID-19）確診人數越來越多，基於醫療量能考量，中央流行疫情指揮中心對於確診者將採輕重症分流，其中無症狀或輕症確診者將啟動居家照護，不再往醫院送，但這樣防疫險賠不賠？金管會今（19）日表示，在調協產壽險公會討論後，現行已售防疫險承保範圍包含住院日額保險金部分，對於無症狀或輕症確診者於居家照護期間，比照一般住院情形予以理賠。

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因應國內新冠肺炎疫情，地方政府依日前指揮中心公布「COVID-19確診個案居家照護管理指引」，對於未滿65歲且無懷孕或洗腎的無症狀或輕症確診者，且居家環境符合一定條件，可採居家照護方式管理。不過，現行已售防疫險承保範圍，包括的是以住院診療並按實際住院日數給付住院日額保險金，因此，一旦啟動居家照護，防疫險被保險人可否依保險契約約定獲得理賠？

為保障保戶權益，金管會保險局邀集產、壽險公會及相關保險業者研商，並在今日敲定有關無症狀或輕症確診者於居家照護期間，比照一般住院情形予以理賠。公會並訂定相關理賠因應處理流程，保險業者將審視隔離通知書及解除隔離通知書的隔離起迄期間，認定為「實際住院日數」，並依保險契約條款的約定給付一般住院日額保險金。

也就是說，各縣市政府試辦之日起，確診個案接獲地方政府開立的新冠肺炎指定隔離通知書，通知個案在家隔離，防疫保單若有提供保戶確診醫療項目相關保障者，各公司同意依保險契約條件的約定給付一般住院醫療保險金。至於國人在國外確診的個案，保險局表示，若有居隔的事實，依當地政府的規定或比照國內處理方式認定賠付。

不過，保險局也提醒民眾，如被保險人依輕重症分流標準屬於輕症或無症狀者，經地方政府安排為居家照護時，因無須入住醫院之加護病房或負壓隔離病房進行診療，因此，不給付加護病房或負壓隔離病房住院日額保險金。

面對防疫保單因風險胃納量紛紛下架改版，未來防疫保單設計是否會朝向無症及輕症居家照護就不理賠？保險局說，還是要看風險胃納量，隨著政府防疫政策調整，保險公司亦重新檢視防疫保險商品內容及民眾因疫情可能產生的經濟損失，重新設計保單，故未來防疫保險商品承保範圍，可能與現行已售防疫保險商品的保障內容不盡相同。

不過，金管會強調，保險公司進行招攬作業時應明確向保戶說明重要約定事項，並於要保書等書面文件或網路投保的網站，以明顯顏色或字體提醒民眾，民眾投保前亦應詳閱保單條款，了解承保範圍及理賠條件等，以維護自身權益。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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