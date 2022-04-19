台北國際書展大獎公布！台灣創作者大放異彩

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書展大獎評審團表示，今年「小說獎」首獎老將當道，深耕文學各有突破，包括作家甘耀明今年以《成為真正的人》第三度獲獎，是繼《殺鬼》後又一顛峰之作；陳雪五度入圍，今年終於以《親愛的共犯》拿下首獎，作品帶有社會犯罪寫實風格的類型文學形式，描述人情複雜與人心幻變；伊格言的首獎之作《零度分離》則是平衡性頗佳的沉穩之作。
「非小說獎」兩位得主劉致昕、陳德政的作品《真相製造：從聖戰士媽媽、極權政府、網軍教練、境外勢力、打假部隊、內容農場主人到政府小編》與《神在的地方：一個與雪同行的夏天》，以報導者身分，揭露這時代的真相製造術，或引領讀者進入8200公尺高海拔山域最接近神所在的地方。
「非小說獎」另一位得主「小高潮色計事務所」的《動物腥球圖鑑》既是動物情色圖鑑，也是科普教育繪本。「小高潮色計事務所」說，為了這本作品，看了一百多部動物A片，包括海豚、蛇、甚至蟑螂交配影片，看到想吐，雖然作品是以惡搞方式形容動物特徵，但想藉此講述愛很多元與平等。
「兒童及青少年獎」首獎題材兼具童趣藝術及知識趣味，經濟學者黃春興首次以學童為創作對象，《中學生經濟生活觀察日記》以淺白文字，引導學童探索經濟學的世界；張友漁以《我的同學是一隻熊》，呈現動保、環保、教育的城鄉差距等議題，再度獲獎；插畫家貓魚則以《怪獸媽媽》詮釋親子關係中的愛與恐懼，並以壓克力顏料、色鉛筆、油性粉彩和拼貼，讓討喜的怪獸更顯真實。「編輯獎」得主胡淑雯挑了難以接近的白色恐怖議題，透過精準選文、編輯導讀、年表等，以不同視角切入歷史，編輯功力令人折服。
另外，第18屆「金蝶獎」台灣出版設設計大獎，今年選出13件入圍作品，並由倪和孜《Steamy Buns饅頭》、平面室graphic room《台女Tai-Niu：最邊緣的台北女子圖鑑》、軌室（吳昊倫、陳憶菁）《萬華世界·特集》奪下今年的金銀銅三獎。
金獎《Steamy Buns饅頭》同時入圍德國萊比錫書展「世界最美麗的書」設計大賽，設計師運用14色Riso孔版印刷，保留藝術家作品的活潑色彩，並採雙線圈左右翻動，強迫讀者的閱讀順序，讓人不得不專心定睛書中圖像；銀獎《台女Tai-Niu：最邊緣的台北女子圖鑑》封面與編排都很俗艷，呈現反叛的時尚特質；銅獎《萬華世界·特集》關注疫情時期的萬華，裝幀設計使用大量本土元素，組裝出全新的混種文化。