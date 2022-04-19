「共聘病房」降低家庭照護負擔 也減輕護理師工作負荷

64 歲李女士，罹患癌症需長期住院化療，因先生在外經商、就讀國中的兒子無法長期請假陪伴；若要聘請全日照顧服務員費用又是增加家中經濟負擔。奇美醫學中心推出「共聘病房」，推行 1 對 4 共聘照服員制度，由 1 位共聘照服員照顧 4 位病人。在護理師與共聘照護服務員合作下，李女士能安心治療，並向護理師預約下次化療入住共聘病房。

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奇美醫學中心護理部 (10A) 病房護理長廖麗怡指出，國人生病住院，約 66% 是由家人輪流陪病照顧。有鑒於人口老化，年輕人肩負家庭經濟重擔，臨床上常見到老老照顧陪病的現況，陪病過程中也常因精神、體力不堪負荷而發生意外事件。當家屬無力或經濟困窘時，病人的日常生活照顧就轉由護理師承擔，導致護理工作負荷過重、滿意度降低，不僅折損護理人力也影響病人照顧品質。因此奇美醫學中心特別構思「住院病人友善照護 - 共聘照服模式」來緩解陪病者的負荷，提升病人的照護品質。

奇美醫學中心護理部自 2018 年 7 月起開始辦理「住院病人友善照護 - 共聘照服模式」，推行 1 對 4 共聘照服員制度，由 1 位共聘照服員照顧 4 位病人，標準必須為生命徵象穩定。不能跨樓層或病室，每位病人收費 1,300 元 / 日，相較於原本 1 對 1 照服員 2,400 元 / 日，大大降低家屬的經濟負擔。而照服員協助病人日常生活照顧，同時也減輕了護理師的工作負荷。

▲奇美醫學中心護理部(10A)病房護理長廖麗怡(中)表示，「共聘病房、鐘點照服員」，減輕陪病者負擔，不再一人住院全家倒（圖／記者林怡孜攝，2022,04.19）

廖麗怡說明，根據奇美醫學中心護理部統計 2019 年 7 月起至 2022 年 3 月底使用共聘照護共計 25,047 人次， 2021 年病人、家屬及共聘病房護理師整體滿意度達 100% 。而為嘉惠更多陪病者的需求，自 2022 年 3 月 1 日起於第一醫療大樓 10 樓 (10A) 病房，也全面開設 1 對 4 共聘床 32 床，另在其他樓層雙人房開設 1 對 2 共聘床，健保房開設 1 對 4 共聘床，共計 60 床共聘病床。