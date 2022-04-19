COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

「共聘病房」降低家庭照護負擔 也減輕護理師工作負荷

▲奇美醫學中心護理部自2018年7月起辦理「住院病人友善照護-共聘照服模式」，推行1對4共聘照服員制度（圖／奇美醫院提供）
▲奇美醫學中心護理部自2018年7月起辦理「住院病人友善照護-共聘照服模式」，推行1對4共聘照服員制度（圖／奇美醫院提供）

記者林怡孜/台南報導

2022-04-19 17:14:44

64歲李女士，罹患癌症需長期住院化療，因先生在外經商、就讀國中的兒子無法長期請假陪伴；若要聘請全日照顧服務員費用又是增加家中經濟負擔。奇美醫學中心推出「共聘病房」，推行14共聘照服員制度，由1位共聘照服員照顧4位病人。在護理師與共聘照護服務員合作下，李女士能安心治療，並向護理師預約下次化療入住共聘病房。

我是廣告 請繼續往下閱讀

奇美醫學中心護理部(10A)病房護理長廖麗怡指出，國人生病住院，約66%是由家人輪流陪病照顧。有鑒於人口老化，年輕人肩負家庭經濟重擔，臨床上常見到老老照顧陪病的現況，陪病過程中也常因精神、體力不堪負荷而發生意外事件。當家屬無力或經濟困窘時，病人的日常生活照顧就轉由護理師承擔，導致護理工作負荷過重、滿意度降低，不僅折損護理人力也影響病人照顧品質。因此奇美醫學中心特別構思「住院病人友善照護-共聘照服模式」來緩解陪病者的負荷，提升病人的照護品質。


奇美醫學中心護理部自20187月起開始辦理「住院病人友善照護-共聘照服模式」，推行14共聘照服員制度，由1位共聘照服員照顧4位病人，標準必須為生命徵象穩定。不能跨樓層或病室，每位病人收費1,300/日，相較於原本11照服員2,400/日，大大降低家屬的經濟負擔。而照服員協助病人日常生活照顧，同時也減輕了護理師的工作負荷。

▲奇美醫學中心護理部(10A)病房護理長廖麗怡(中)表示，「共聘病房、鐘點照服員」，減輕陪病者負擔，不再一人住院全家倒（圖／記者林怡孜攝，2022,04.19）
▲奇美醫學中心護理部(10A)病房護理長廖麗怡(中)表示，「共聘病房、鐘點照服員」，減輕陪病者負擔，不再一人住院全家倒（圖／記者林怡孜攝，2022,04.19）
廖麗怡說明，根據奇美醫學中心護理部統計20197月起至20223月底使用共聘照護共計25,047人次，2021年病人、家屬及共聘病房護理師整體滿意度達100%。而為嘉惠更多陪病者的需求，自202231日起於第一醫療大樓10(10A)病房，也全面開設14共聘床32床，另在其他樓層雙人房開設12共聘床，健保房開設14共聘床，共計60床共聘病床。


奇美醫學中心護理部督導林琪馨表示，奇美醫學中心護理部建立「鐘點照服員」制度，服務需短暫時間離開病室陪病的家屬，每小時費用200元，首次聘請至少需2小時，再延聘則以1小時為單位計價，由醫院簽立特約照服員公司安排人力，讓陪病家屬能獲得短暫喘息或處理要事，醫院能有效運用醫療人力，達到病人與陪病者、醫護團隊及醫院三贏的成效。



確診居家照護防疫險賠不賠？金管會：比照一般住院理賠

台南五月音樂季 獨立音樂節4/30,5/1虎頭埤熱力開唱

全國第一家多元智慧加油站在台南 前鋒站達成碳中和目標

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀