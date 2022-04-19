「共聘病房」降低家庭照護負擔 也減輕護理師工作負荷

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奇美醫學中心護理部(10A)病房護理長廖麗怡指出，國人生病住院，約66%是由家人輪流陪病照顧。有鑒於人口老化，年輕人肩負家庭經濟重擔，臨床上常見到老老照顧陪病的現況，陪病過程中也常因精神、體力不堪負荷而發生意外事件。當家屬無力或經濟困窘時，病人的日常生活照顧就轉由護理師承擔，導致護理工作負荷過重、滿意度降低，不僅折損護理人力也影響病人照顧品質。因此奇美醫學中心特別構思「住院病人友善照護-共聘照服模式」來緩解陪病者的負荷，提升病人的照護品質。
奇美醫學中心護理部自2018年7月起開始辦理「住院病人友善照護-共聘照服模式」，推行1對4共聘照服員制度，由1位共聘照服員照顧4位病人，標準必須為生命徵象穩定。不能跨樓層或病室，每位病人收費1,300元/日，相較於原本1對1照服員2,400元/日，大大降低家屬的經濟負擔。而照服員協助病人日常生活照顧，同時也減輕了護理師的工作負荷。
廖麗怡說明，根據奇美醫學中心護理部統計2019年7月起至2022年3月底使用共聘照護共計25,047人次，2021年病人、家屬及共聘病房護理師整體滿意度達100%。而為嘉惠更多陪病者的需求，自2022年3月1日起於第一醫療大樓10樓(10A)病房，也全面開設1對4共聘床32床，另在其他樓層雙人房開設1對2共聘床，健保房開設1對4共聘床，共計60床共聘病床。
奇美醫學中心護理部督導林琪馨表示，奇美醫學中心護理部建立「鐘點照服員」制度，服務需短暫時間離開病室陪病的家屬，每小時費用200元，首次聘請至少需2小時，再延聘則以1小時為單位計價，由醫院簽立特約照服員公司安排人力，讓陪病家屬能獲得短暫喘息或處理要事，醫院能有效運用醫療人力，達到病人與陪病者、醫護團隊及醫院三贏的成效。