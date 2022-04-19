確診民眾注意！藥師送藥到府　完整流程看這裡

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流程分為兩大類，若是使用「健康益友APP」看診方式取得電子處方箋，看診完成後，可直接使用APP查詢鄰近可提供送藥到府服務的藥局，自行聯繫並與藥師確認相關資訊，例如：身分別、居隔通知單號、處方箋類型、用藥需求、付款方式、送藥時間以及現居地點等，再寄送處方箋予藥師調劑及送藥。
如非使用健康益友APP民眾，有其他紙本慢性處方箋或其他形式電子處方箋之送藥需求，則可至藥師公會全聯會官網「送藥到府專區」查詢藥局地圖，聯繫鄰近的社區藥局，並確認相關資訊，如未能 順利找尋到藥局，可至該專區上填寫「確診個案居家照護期間送藥到宅申請表」，或可於週一至週五早上9點至下午6點，撥打服務專線02-2595-3856，由藥師公會協助媒合。（詳細流程請參照附件一）
▲附件一（社團法人中華民國藥師公會全國聯合會FTPA提供。）
如有相關疑慮 民眾可就近尋找藥師諮詢
除了送藥到府服務，也提醒民眾，在疫情期間，解熱止痛藥（乙醯胺酚）、止鼻水藥（抗組織胺）、止咳化痰藥、腸胃藥、電解質補充劑、體溫計、血氧計和維生素B、C等都是家中常備藥品品項，社區藥局是民眾的好厝邊，如有藥品相關疑問，可就近尋找藥師諮詢。
藥師公會感謝全國藥師在疫情忙碌之餘，願意在台灣即將步入防疫下一階段的關鍵 時刻，與民眾站在一起，貢獻專長所學，照顧民眾的用藥需求。本次服務也將再次向國人證明「藥師CAN HELP」的精神，不論疫情如何發展，藥師的專業皆能在公共衛生上發揮強大助益。
藥師調劑諮詢送藥到府藥局地圖查詢：https://www.taiwan-pharma.org.tw/public/pharmacy_gohome.php
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53463
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