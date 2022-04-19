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北市本土確診+287　衛生局公布7例確診者相關足跡

▲台北市衛生局19日下午公布7例確診者於北市內足跡資訊。（圖／台北市政府提供）
▲台北市衛生局19日下午公布7例確診者於北市內足跡資訊。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-04-19 17:43:44

新冠肺炎疫情在北台灣持續延燒，台北市今（19）日的本土確診案例為287例，台北市政府衛生局下午也召開防疫記者會，年齡介於未滿10歲至90多歲之間，157名男性，167名女性，本土案例分別居住於內湖區45例、中山區35例、大安區32例、信義區及北投區各26例、士林區23例、文山區22例、松山區及南港區各18例、大同區15例、萬華區14例、中正區13例。

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台北市政府衛生局表示，截至今日中午12時，台北市新增287例本土病例，其中酒店、酒吧及夜店等娛樂場所新增6例（信義區案36248、中山區案36204、36791、36792、37153、文山區案36229），KTV相關新增7例（大安區案36197、中山區案36793、36794、大同區案36780、文山區案36779、36815、北投區案37745）。

而接觸者確診為59例（松山區案36241、36242、36243、36244、36245、36828、信義區案36250、大安區案36189、36190、36194、36195、36196、36782、36783、中山區案36208、36537、36795、36796、36797、36798、36799、中正區37155、36803、36804、萬華區案36261、36840、36842、36844、文山區案36226、36227、36228、36816、36817、36818、36819、南港區案36253、36254、36255、36256、36257、36259、36839、內湖區案36223、36811、36212、36213、36215、36216、37165、36211、士林區案36183、36772、36773、36774、36775、36776、北投區案36237、36823、36826）。

至於針對確診者於北市相關足跡部分，台北市政府衛生局4月19日公布COVID-19案34704、34710、34725、34766、34783、36253、36842共7張於台北市公共場域足跡，北市衛生局提醒曾造訪與確診者足跡相同場域之民眾，加強自我健康監測，每日定時量測體溫及監測有無疑似症狀，如有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀或腹瀉、嗅味覺異常等症狀，先使用家用快篩採檢，也可至本市7家社區採檢站或醫療機構就醫，如有相關問題可撥打1922或台北市防疫專線02-23753782詢問。

▲台北市衛生局19日下午公布7例確診者於北市內足跡資訊。（圖／台北市政府提供）
▲台北市衛生局19日下午公布7例確診者於北市內足跡資訊。（圖／台北市政府提供）
▲台北市衛生局19日下午公布7例確診者於北市內足跡資訊。（圖／台北市政府提供）
▲台北市衛生局19日下午公布7例確診者於北市內足跡資訊。（圖／台北市政府提供）
▲台北市衛生局19日下午公布7例確診者於北市內足跡資訊。（圖／台北市政府提供）
▲台北市衛生局19日下午公布7例確診者於北市內足跡資訊。（圖／台北市政府提供）
▲台北市衛生局19日下午公布7例確診者於北市內足跡資訊。（圖／台北市政府提供）
▲台北市衛生局19日下午公布7例確診者於北市內足跡資訊。（圖／台北市政府提供）
▲台北市衛生局19日下午公布7例確診者於北市內足跡資訊。（圖／台北市政府提供）
▲台北市衛生局19日下午公布7例確診者於北市內足跡資訊。（圖／台北市政府提供）
▲台北市衛生局19日下午公布7例確診者於北市內足跡資訊。（圖／台北市政府提供）
▲台北市衛生局19日下午公布7例確診者於北市內足跡資訊。（圖／台北市政府提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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