唐玲摘除子宮「術後秒心悸」　淚訴妹妹爆血陪進醫院

唐玲、李㼈、陳淑麗今（19日）出席戒菸抗疫記者會，唐玲3年前罹患胃癌，最近複診發現卵巢異常腫大，聽從醫生建議摘除子宮、卵巢，術後馬上進入更年期，唐玲說：「我開完刀肚子還在痛，醒來馬上燥熱心悸，醫生開了賀爾蒙給我，長期服用有乳癌風險，現在又要做乳房超音波。」
唐玲說每一次做侵入性治療都要PCR，對她生性膽小怕痛的人來說很痛苦，提早進入更年期的她，冒出頭暈、冒汗、燥熱、失眠、多夢等症狀，皮膚非常乾燥，每天要塗保濕乳液，倒是有個好處讓她很驚訝，「我以前脾氣不好，更年期之後脾氣好好，跟大家平和溝通，不會發脾氣了。」
唐玲爸爸、繼母相繼過世，身邊剩妹妹陪伴她抗癌，唐玲淚訴：「最近疫情很嚴重，陪病人都要插鼻孔，妹妹2天1次篩檢，插到流鼻血，我好心疼，得癌症不是自己受苦，照顧的人都被牽累。」她先前打第一劑AZ疫苗反應激烈，全身無力又發燒，現在開完刀身體穩定，將找時間補齊三劑疫苗。
李㼈為了家人早早戒菸，他說：「志村健是超級大菸槍，得了新冠肺炎走掉，不是說要因為新冠戒菸，為了家人本來就該戒，對每個人都好，是在做善事。」他也找戒菸成功的唐玲響應活動，唐玲表示：「抗癌過程很辛苦，後面還有一堆關卡，我很願意站出來提醒大家不要抽菸，癌症這條路是回不去的。」