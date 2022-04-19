獨／米砂沒被求婚就閃嫁 「12段戀情」狂勝木訥男友
受封為「老濕姬」的米砂目前擔任AV監製，前陣子還投入百萬成本製作《鮑魚遊戲》，每月收入相當可觀。事業正達顛峰之際，米砂感情狀態也將邁入下一個階段，今（19）日突然曬出婚紗照宣布結婚，稍早接受《NOWnews今日新聞》訪問時，透露明天就會和男友許緯紳前往戶政事務所登記，目前也正在籌備6月的婚禮。
米砂認為男友的眼睛最為迷人，透露與對方目前交往1年多，當初是透過自家員工介紹才認識：「其實我當時獲得他臉書時，沒有特別加，是要感謝我的同事推我一把。」米砂曾談過11、12段感情，坦言相較於幾位渣男前任，許緯紳稍微木訥、害羞，加上戀愛經驗不豐富，只交過2任女友，所以不會特別油腔滑調，生活單純，平常不是工作就是健身，交友圈也不複雜，且對方能接受自己平時需要應酬。
米砂表示男友沒有特別求婚，是在某一天突然談到婚姻，2人就毅然決然下了這個決定：「想說都已經同居，該摩擦、磨合的都差不多，不過應該還算熱戀，他平常滿黏我。」透露小倆口明天就會去登記，預計婚禮會在6月舉辦，地點已經確定不過還不便透露，當天將席開16桌，只會邀請公司員工、身旁好友，若遇到疫情也能接受延期。
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