鋒面＋水氣接力！北部未來5天沒太陽 週末西半部超悶熱
受到華南雲雨區及東北季風影響，今（19）日中部以北及東半部地區斷斷續續下了一整天的雨，天氣明顯濕涼。中央氣象局指出，這波降雨的情況會持續到明（20）日清晨，白天之後降雨情況會稍微趨緩，降雨空檔會增多，不過中部以北、東半部地區及南部山區仍有局部短暫雨，民眾外出還是要記得攜帶雨具備用。另外明日白天過後東北季風減弱，北台灣氣溫會稍微回升，高溫約攝氏22到度24度左右，中南部地區高溫仍有攝氏28到30度。
氣象局預報員趙竑指出，未來幾天天氣變化相當快速，週四（4/21）有另一道鋒面掠過北部海面，各地雲量偏多，迎風面的北部地區有短暫雨，東半部地區也有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後中南部山區可能有零星短暫雨。週五到下週日（4/22~4/24）由於台灣附近轉為偏南風的環境，水氣明顯偏多，各地降雨又會變得比較明顯，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，尤其山區雨勢會比較明顯，午後南部地區也有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。直到下週一（4/25）風向轉為偏東風到東南風的環境，各地天氣才會逐漸放晴。
趙竑提醒，明日白天過後各地氣溫逐步回暖，週五過後西半部地區高溫都可達到攝氏30到34度，東部地區高溫約攝氏27到28度，由於水氣偏多感受上會特別的悶熱，提醒民眾安排戶外活動要注意。整體來說到下週一之前天氣都不是很穩定，尤其春季天氣變化相當快速，請民眾要隨時留意氣象局最新預報。