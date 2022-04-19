半導體高薪輪班職魅力依舊？新鮮人求職陷兩難

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4月台灣本土疫情捲土重來，單日本土確診病例已連續多日突破千例，但對就業市場絲毫不影響，根據104人力銀行統計，4月全站工作數101.3萬個衝破百萬大關再攀歷史新高，與1月相比今年已成長13%，徵才企業家數也從1月的4萬家，增至4月的5.2萬家，成長30%，在防疫政策轉為「與疫情共存」的大方向下，企業徵才持續熱絡。
依產業，電子資訊／軟體／半導體4月工作數19.7萬個人才缺口最大，其次為住宿／餐飲服務業16.5萬個、一般製造業14.7萬個。依職務，前三名分別為餐飲類人員13萬個、操作／技術類人員11.2萬個、業務銷售人員8.7萬個。
半導體大缺工，過去台積電非頂大碩博士生不用，現在已向私大、技職生招手，更傳出今年度祭出逾10%的加薪幅度，其他大廠如聯發科也開出碩士生年薪上看200萬元的誘因，半導體業原本就不低的薪水，加上輪班拉抬薪資已讓不少年輕求職者心動。
人力銀行《2021年半導體產業人才白皮書》觀察過去5年曾任職於半導體業「需輪班職務」的平均月薪，若不含輪班等額外津貼，以專業度較高的半導體製程工程師、生產設備工程師最高，平均月薪落在4.6萬至5.6萬之間；不限科系的助理工程師、作業員/包裝員，平薪月薪落在3.1萬至3.5萬之間。104玩數據實際探究半導體「輪大夜班」比「輪早班」的月薪，大約高出1/3、甚至一半。
然而，不限科系的作業員/包裝員，不含額外津貼平均月薪3.1萬，與同樣不限科系且高度缺人的職務餐飲服務生、門市/店員/專櫃人員平均月薪3.1萬相同，同樣是基礎職缺，半導體產業作業員/包裝員的薪資，並未出現產業光環加持，新鮮人真的得靠半導體「輪大夜班」加薪嗎？
Line社群的職場前輩分享，「健康和作息正常，很多時候，到最後並不是花多少錢或是你想要它恢復就能恢復的，健康一旦失去了，千金難買」、「需思考輪班的工作時間和常日上班時間不一樣，陪伴家人、另一半的時間會犧牲掉很多，單身的話是還好，如果要走入家庭、養育小孩，要好好考慮一下」、「輪班的工作可以先衡量自己能否接受和身體健康狀況，是否能承受，是當作短期工作？還是中長期工作？是需要工作經驗值、知名公司的洗禮？還是目前的工作不理想？或已經駕輕就熟，離開後，要回到該領域的職場並不困難，那個人會選擇去試試看，但不會當成中長期的選項，除非有內部轉職到非輪班性質的工作，或是這個經驗值能有其他對等或更高薪資的工作機會」，也有前輩提到，生產線人員想轉職不太容易，曾待過生產線的前輩贊同此說法，生產線要轉只能靠進修，不然再轉也是生產線。