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批藍綠新北議員老化　王如意：年紀大、爭議多適合連任？

▲民眾黨4位新北市議員的參選人昨（18）日舉行記者會，抨擊新北市議會國、民兩黨議員老化的問題。（圖／民眾黨新北市黨部提供）
▲民眾黨4位新北市議員的參選人昨（18）日舉行記者會，抨擊新北市議會國、民兩黨議員老化的問題。（圖／民眾黨新北市黨部提供）

記者陳志仁／新北報導

2022-04-19 18:45:24

民眾黨4位新北市議員的參選人昨（18）日舉行記者會，抨擊新北市議會國、民兩黨議員老化的問題，引發其他政黨不同的看法；中和區市議員參選人王如意認為，老不是問題，為老不尊、倚老賣老，才是最大的問題。

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王如意今（19）日強調，民眾黨列出幾個年紀比較大的新北市議員，包括國民黨的陳錦錠曾因賄選的官司，造成幾個里長被判刑，而周勝考則因遠雄案被判刑10年；這2位議員的年紀偏大、爭議這麼多，還要繼續連任，適當嗎？

王如意表示，她要請教王淑慧「蔡總統跟蘇院長有被判刑9年嗎？」外界一直批評蘇院長不適任，民進黨卻硬挺蘇院長，民進黨如此蠻橫，還不願意讓王淑慧參加民進黨的黨內初選，豈不是凸顯王淑慧的問題，不是一般的大？

▲民眾黨中和區市議員的參選人王如意，昨日下午特地跟新北市黨部主委楊博宇、執行長林欣賢，一起前往中和區的北海宮為小朋友祈福。（圖／民眾黨新北市黨部提供）
▲民眾黨中和區市議員的參選人王如意，昨日下午特地跟新北市黨部主委楊博宇、執行長林欣賢，一起前往中和區的北海宮為小朋友祈福。（圖／民眾黨新北市黨部提供）
針對中和區2歲幼童不幸染疫離世，王如意指出，民眾黨新北市的所有議員參選人，昨日還特地為這位小天使祈福集氣；未來為了避免悲劇的再次發生，民眾黨新北市黨部一定會全力監督新北市政府的防疫措施。

至於爭取國民黨新北市三蘆區市議員提名的林鼎超強調，防疫才是監督重點；王如意回應，防疫一直是如意關注的焦點，記得前一陣子，基隆市進行類普篩，她還質疑疫情指揮中心為何不把新北市納入類普篩的範圍？

此外，她昨日下午特地跟民眾黨新北市黨部主委楊博宇、執行長林欣賢，一起前往中和區的北海宮為小朋友祈福，其他黨內新北市議員參選人，也用不同的信仰共同為小朋友集氣；民眾黨做了很多事，但沒有必要向林鼎超一一報告。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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