民眾黨扯政府卡兒童疫苗 綠無奈嘆：沒5歲以下疫苗問世
新北市中和一名2歲男童因確診COVID-19不治身亡，然而，民眾黨臉書今（19）日稍早發文指出，「一名2歲小朋友未施打疫苗重症過世」，指政府卡BNT疫苗引發譁然。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，「哪個國家的2歲嬰兒是開始接種疫苗的？」；新北市議員戴瑋姍也說，民眾黨難道不知道現階段全世界並沒有5歲以下的Covid-19疫苗嗎？更何況民眾黨所稱的BNT並沒有生產兒童疫苗，實在不要為了政治利益把自己的面貌弄得如此扭曲。
鄭運鵬表示，民眾黨主席柯文哲是「擔任防疫指揮官也差不多」的醫學權威，該黨在疫情期間難免想表現，但賜教問，「哪個國家的2歲嬰兒是開始接種疫苗的？」，藉著病情傷痛搏新聞絕對不是孩童父母的本意。
戴瑋姍表示，民眾黨今天在其官方臉書上拿新北市2歲幼童因染疫過世的不幸，來作操作疫苗的政治攻防，尤其該政黨的主席還是醫生出身，讓人感到不可思議，更讓人覺得有必要為了政治鬥爭到這麼不顧人性。
戴瑋姍說，新北市2歲男童因染疫過世，竟被拿來炒作BNT疫苗的議題，民眾黨難道不知道現階段全世界並沒有5歲以下的Covid-19疫苗嗎？更何況目前全球有兒童劑型疫苗的只有輝瑞，同時通過緊急授權而且廣泛使用的還有減少劑量後的莫德納，至於民眾黨口口聲聲說的德國BNT並沒有生產兒童疫苗，奉勸民眾黨還是回歸理性、回歸常識，不要為了政治利益把自己的面貌弄得如此扭曲。