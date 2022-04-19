五星縣長陪同車掃　潘孟安盼三蘆鄉親牽成顏蔚慈

屏東縣長潘孟安今（19）日北上陪同爭取民進黨新北市三重蘆洲議員提名的顏蔚慈車隊掃街，潘孟安抵達蘆洲的忠義廟後，先參拜池府王爺，祈求風調雨順，國泰民安；現場吸引不少民眾的圍觀，現場更喊出「五星縣長來站台，支持阿慈好人才」，為顏蔚慈加油打氣。
潘孟安表示，顏蔚慈是這個選區內，民進黨市議員初選中唯一的新人，她年輕、肯拚，更是在地家具行長大的女兒，過去跟隨五星市長鄭文燦的桃園市府團隊一步一腳印，重新打造桃園的光榮感；這樣豐富又完整的政治歷練，現在要回鄉貢獻，希望三重蘆洲的市民朋友們能給她牽成。
顏蔚慈說，潘孟安在屏東執政的成績有目共睹，多次被評鑑為五星級的縣長，因傑出的政績，讓屏東人覺得「我屏東、我驕傲！」這樣優秀的縣長北上來為她站台，真的非常感謝；這次她決定回鄉參選，是想為自己的家鄉貢做出貢獻，讓有天也可讓三重、蘆洲的市民，同樣覺得「我三蘆、我驕傲！」
車隊啟程前，潘孟安特地從屏東帶來著名的農產品洋蔥贈予顏蔚慈，希望她能為三重蘆洲的市民衝建設、衝福利，跟三重蘆洲的鄉親作伙向前衝！顏蔚慈也回贈三重在地超人氣美食「五燈獎豬腳」禮盒致謝；車隊行經之處，加油打氣聲不絕於耳，更增添顏蔚慈對初選選情的信心。