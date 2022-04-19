新北2歲童染疫亡　卓冠廷爆：消防局打衛生局電話也不通

我是廣告 請繼續往下閱讀
卓冠廷說，今天聽到中和2歲確診男童經過五天搶救，最後仍然不幸過世，心裡很難過，接著看到侯友宜的發言，更感到失望且心寒。侯友宜說完「非常難過」、「我們很自責」後，馬上又把問題推給中央，然後再馬上很有精神的針對三峽違反居家隔離規定的18歲小情侶，說「該罰就罰、該嚴格處理就嚴格處理」，企圖挽回形象。
卓冠廷表示，其實侯友宜最應該嚴格處理的就是新北市衛生局，因為新北市衛生局的電話打不通。卓說，看不下去的市府內部朋友告訴他，中和2歲確診男童，先是在16:30的時候，家長就開始打電話給衛生所，打了半小時都不通。更離譜的是，當心急如焚的家長18:00打給119報案後，消防局的人員竟然也打不通衛生局電話，一直到18時30分才終於撥通新北衛生局，才開始聯繫醫院收治。
卓冠廷表示，中和2歲男童延誤救治的3個小時，等衛生局接通就花掉1個小時以上。而從三峽六口確診三天等無藥，到中和男童發燒昏迷等不到送醫，顯示這是系統性的問題。但侯友宜不承認，新北市衛生局長陳潤秋也不承認，但是問題就是衛生局的能量不足。
卓冠廷強調，今天中和2歲童過世，侯友宜就開始推說要中央的小兒就醫指引，有指引才要重新擬定方向，真的是頭痛醫頭，腳痛醫腳。
卓冠廷表示，因為現在新北市不是只有小兒就醫被延誤，不分年齡層都會被延誤，昨晚自己也接到民眾相關投訴。
卓冠廷表示，侯友宜和新北市衛生局在四月初疫情已有大爆發徵兆時，沒有把自己的公衛能量和體系盤點好，完全看不出來有吸取到去年alpha爆發的教訓，只是累死基層而已。
卓冠廷說，侯友宜力推的「居家照護」、「綠色通道」，都是確診者處理的後端，現在新北市在前端的衛生局就塞住了，把判定是輕症的民眾先放家裡，或是交給醫院來判定身體狀況，但後面民眾發燒了，或是另外有醫療需求，電話就打不進去衛生局或衛生所。
卓冠廷認為，新北市現在的防疫指揮系統就像中風一樣，手腳都健全，基層防疫人員很辛苦，能力又很強，是負責調度資源分配的大腦失靈，把人力和資源投錯地方。
卓冠廷表示，生命挽不回，但如果知道問題在哪，請侯友宜率領團隊收起傲慢，別再無視人民的憤怒和外界的監督。
對此，新北市衛生局回應表示，有關送醫程序，陳時中在上個星期六的記者會裡，已經還原了整個經過，並沒有所謂的延誤救治3小時。送醫過程中，不管是1922、衛生局、消防局跟醫院，在「傳染病防治」的規範下，全力做該做的事情，只希望把事情做得更好。中央指揮中心也表明將在周三（20日）下午與兒科醫學會專家開會討論幼兒警示徵兆和就醫指引，提出民眾、醫療機構等相關版本，新北跟中央會一起，因應疫情變化，持續優化各種流程。
新北市衛生局說，目前居家隔離和居家照護的人數，都在不斷的攀升，第一線醫護警消、衛生人員都盡全力在做，希望大家都能多多幫他們打氣，加油，有需要改進的，都會立刻改進，但也希望大家根據事實，不要抹煞了第一線同仁的辛勞。