結婚喜餅挑哪間最體面？「2家」成女孩夢想：從小就選它
婚禮習俗中會在收禮金的同時，給予賓客心意滿滿的喜餅，而喜餅究竟好不好吃、體不體面，就是讓許多準夫妻極為煩惱的事情，就有網友詢問眾人心目中第一名的喜餅是哪個牌子，經過大家的的熱烈回覆，第一、二名皆是日本品牌，分別為「TIVOLINA」的「紅帽子」，及「Aunt Stella詩特莉手工餅乾」。
原PO於PTT上發文，表示自己收過很多次喜餅，最常收到的是紅帽子，認為口味極棒，但因常常收到而缺乏驚喜感；此外收過月之戀人，外包裝很像裝包包的盒子，認為內容物的燒菓子很好吃；Aunt Stella也收過三次，其木盒跟紙盒極其精美，甚至被媽媽留下來收納東西，內容物則認為巧克力豆那款非常濃郁，最後詢問「大家有沒有收過很讚的喜餅啊？」
該文引起網友熱烈分享，經整理，最多人喜愛的喜餅品牌是TIVOLINA的紅帽子，第二名則為Aunt Stella詩特莉手工餅乾，「紅帽子就是比其他西式喜餅好吃一截」、「太太說她從小就想著以後自己結婚一定要送紅帽子」、「紅帽子啊！難得有每一種我都想吃的喜餅」、「對Aunt Stella盒子印象頗深，可以拿來當一些禮物盒了，好看」、「Aunt Stella，親友收到都讚賞」、「之前收到朋友詩特莉的喜餅，木盒還可以刻姓名，覺得滿有紀念意義的」。
其它被推薦品牌如下「吳記的大餅，我們平常就一直回購買來吃，明明喜餅送過了，全家人只是為了吃而買」、「喜歡紅帽子和RT（RT Baker House），然後上次收到喜憨兒（喜憨兒公益喜餅）的有驚訝到」、「喜憨兒、高帽子、yoku moku不錯，stella真的不好吃」、「我的喜餅But we love butter很讚」。 （編輯：李惠婷）