王彩樺陪小禎大啖台南美食　狂跑廁所自曝膀胱無力

TVBS《食尚玩家魚肉鄉民》由小禎（胡盈禎）、小賴（賴晏駒）共同主持，近日小禎邀來好姐妹王彩樺上節目，王彩樺身穿一身紅衣喜氣洋洋現身，小賴則大跳王彩樺代表作《保庇》，歡迎她蒞臨《食尚》，三人前往台南大啖美食，王彩樺也不藏私分享口袋名單。





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▲王彩樺（中）不藏私分享口袋名單，攜小禎（右）、小賴（左）前往台南大啖美食。（圖／TVBS提供）

王彩樺介紹的是自己每次回台南都要吃一輪的美食，即使回來時間很短，也會外帶回去北上吃，她笑稱此次的美食地圖可以稱作「王彩樺路線」，遭小禎吐槽：「你的路線不就是星巴克跟廁所嗎？五分鐘的路程你可以上兩次廁所。」王彩樺則笑回：「你不知道年紀大了膀胱就會無力嗎？所以我今天找的小吃都有廁所！」一開場王彩樺話匣子就停不下來，被小禎誇讚活力十足，她笑說：「因為要回可愛的故鄉，我昨晚興奮到睡不著。」





王彩樺是土生土長的台南人，首站就帶著兩位主持人前往有著60年歷史的浮水魚羹，她吃著從小吃到大的魚羹，也與小禎、小賴分享起童年往事。她透露魚羹老闆娘與自己家人熟識，媽媽在她11個月大時過世，對媽媽其實沒有任何印象，都是跟老闆娘聊天，藉此得知一些媽媽的事。王彩樺的口袋名單中還有老字號豬心冬粉，她表示這家一開店就大排長龍，有可能要靠著「刷臉」才能吃到，小賴cue她當場示範如何「刷臉」，王彩樺便裝嗲音喊「乾爹」，笑翻全場。更多《食尚玩家》電視版內容請收看每週一至週五晚間10點TVBS 42歡樂台、MOD精采台。



