8點檔男星街頭追打　車禍失憶竟糾纏前女友結婚

藝人潘柏希在民視八點檔《黃金歲月》裡飾演李天寶一角，一場看到前女友賴慧如險被車撞，自己衝去將她推開，不慎被車撞得飛導致記憶受損，近幾年的記憶都是空白狀態，讓元配謝京穎難過丈夫把她忘得徹底；潘柏希表示對角色這樣轉變覺得很驚訝，看到劇情發展很新奇，因為天寶很像是按了恢復原廠設定鍵一樣，變成天真無邪的大學生，一心想考上醫學系，給家人及當時的女友賴慧如穩定的生活；觀眾對於角色的轉變也說很新鮮跟期待，甚至觀眾留言「可以看到潘柏希飆演技」、「單純的天線寶寶很可愛」，而賴慧如也說如果現實生活遇到前男友失憶跑來說要結婚，應該會嚇瘋。





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▲《黃金歲月》潘柏希被車撞到後，記憶空白。（圖／民視提供）

▲《黃金歲月》潘柏希（右）追打胡鴻達，賴慧如（左）連忙阻止。（圖／民視提供）

潘柏希笑說看到角色李天寶這樣轉變，一開始有嚇到，但看到劇情上跑去找多年前的人報仇，也鬧出不少笑話，像18日播出因為前女友賴慧如一直說她已婚，兩人已經不可能回到過去，讓潘柏希氣到跑出門卻遇到當時在西餐廳苦苦追求賴慧如的王燦，潘柏希一氣之下就揍了王燦好幾拳，王燦說這很像飛來橫禍，而潘柏希說多年前不能對他動手動腳，但現在因為記憶空白，所以出拳之後不用負責任一樣，也對站在一旁的羅巧倫連環罵，尤其一句「一日小三、終生小三」，被觀眾說太傳神了，笑倒在電視機前。

潘柏希表示角色大轉折最開心就是他媽媽，看完他被車撞飛那場戲後，就打電話關心他，媽媽還稱讚李天寶眼神的轉換，整個人都洗白了，很開心兒子要演回好人。潘柏希加碼說劇情除了教訓王燦以外，還要對當時在西餐廳對女生毛手毛腳的胡鴻達出手，結果拍攝一直被潘柏希追打，過程中胡鴻達太投入，跑過頭還翻了一圈結果整個人跌出軟墊外，造成左胸口挫傷，而他還忍到最後一顆鏡頭結束，胡鴻達表示當下導演有說不要翻安全第一，但他想說盡可能的完成每一場戲，結果就受傷了。

▲《黃金歲月》胡鴻達被潘柏希追著打，不慎摔傷胸口挫傷。（圖／民視提供）

後續還有一顆鏡頭是潘柏希要坐在胡鴻達身上出拳，看到胡鴻達摔傷後，潘柏希也不敢完全坐在他身上，靠著大腿核心hold著全身的肌肉，等到交鋒的對手戲完成後，對胡鴻達受傷還敬業演出，潘柏希表示十分敬佩，加上自己有過胸口挫傷，所以知道一定很不舒服，而兩人完成街頭全武行後，直說好像完成健身房的高強度運動一樣，汗流浹背。



