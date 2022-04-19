感謝堅守岡位　新北表揚230位模範勞工及優良駕駛

新北市政府勞工局與交通局今（19）日共同舉辦模範勞工表揚大會，由市長侯友宜頒獎給170位模範勞工、60位優良駕駛，感謝各行各業基層人員的辛勤耕耘；盼市府與勞工持續共同努力，將新北打造為進步、榮耀、繁華的城市。
侯友宜強調，新北208萬勞工朋友是整座城市進步的能量，模範勞工在層各行業基打拚，更是最值得驕傲的學習典範；過去3年疫情的肆虐下，市民朋友的日常生活受到極大影響，面對如此嚴峻的挑戰，公車、計程車等運輸業的駕駛仍然無私奉獻，提供無微不至的服務，讓市民朋友享有平安歲月，值得感佩。
勞工局長陳瑞嘉補充，本次表揚170位模範勞工，包含10位模範移工、10位身心障礙模範勞工，及60位的優良駕駛，希望藉由表揚活動肯定勞工對社會的貢獻；另新北市五一系列活動起跑，民眾在5月2日前在15處視障按摩小棧消費滿500元，即可獲得1張刮刮卡，平日時段消費不限金額可免費加按10分鐘。
勞工組織科長李嘉錫說，為了迎接勞動節，職訓中心與就業服務處攜手推出「2022新北市技能競賽暨餐飲業專案徵才活動」，4月30日在三重區綜合體育館舉行；除可觀賞咖啡拉花、翻糖蛋糕、奶油蛋糕裝飾競賽，及大師講座、烘焙與咖啡產業主題展覽、親子體驗活動，詳情可至「新北勞動雲」網站查詢。