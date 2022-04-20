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「自主應變說」挨轟　陳時中：每個人都有應盡的責任

▲衛福部長陳時中今（20）日承諾，將來會開放確診者與居隔者就醫方式多重選擇，也會盡量提升行政效率。（圖／記者許若茵攝，2022.4.20）
▲衛福部長陳時中今（20）日承諾，將來會開放確診者與居隔者就醫方式多重選擇，也會盡量提升行政效率。（圖／記者許若茵攝，2022.4.20）

記者許若茵／台北報導

2022-04-20 09:47:29

為避免中和2歲童案重演，中央流行疫情指揮中心昨（19）日深夜公告，確診者或居隔者若有緊急就醫需求，除救護車與防疫計程車外，也可透過親友接送或自行前往。對此，衛福部長陳時中今（20）日承諾，將來會開放多重選擇，也會盡量提升行政效率，至於「自主應變」說是否失言，他則認為「我想防疫裡面，每個人都有應該盡的責任在，大家都做好，防疫就比較能夠做好。」

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新北市中和區一名2歲男童確診新冠肺炎後引發重症，家屬控因孩子身體不適，曾打電話聯繫1922與衛生所反映，卻遭踢皮球，遲遲等不到救護車，也因未接獲衛生單位通知不敢自行就醫，最終男童於昨日病逝，是否有「延誤就醫」情事，還待調查。

中央流行疫情指揮中心昨深夜也悄發出公告，不論是確診個案或同住居家隔離者，只要有緊急就醫需求，除了119救護車和防疫計程車之外，可開放由同住親友接送或自行步行、開／騎車前往醫院。

對此，陳時中今出席立法院衛環委員會，會前接受媒體聯訪時表示，基本上兒童就醫指引仍待下午專家討論過後才會定案，有媒體詢問若是無法自行開車且距離醫院遙遠者該如何就醫，他則說「那不是有防疫計程車嗎？」，表示將來會開放多重選擇，也會盡量提升行政效率，避免再發生衛生局電話無人接聽。

昨陳時中曾提及，近日確診數增加，若衛生單位未能及時通知，請民眾「自主應變」等候，遭到外界砲轟，今陳再解釋，「自主應變已經講很久了」，民眾若為確診者，卻尚未得到隔離通知書，或是接觸者確診時，自己與密切接觸者都要注意，先做一點行為管理，等待的空窗期不要到處走、接觸他人，「我想防疫裡面，每個人都有應該盡的責任在，大家都做好，防疫就比較能夠做好。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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