俄烏戰與升息！民眾股市樂觀度降 買房意願創近3年新低
國泰金控今（20）日公布今（2022）年4月國民經濟信心調查結果，地緣政治風險及主要央行加速緊縮，影響景氣展望走低，本土疫情進一步打壓民眾消費意願，股市情緒與風險偏好皆下滑，買房意願指數也創2019年5月以來新低。
國泰金表示，國發會最新公布2月景氣對策信號維持黃紅燈，領先指標微幅下降，同步指標則上揚，4月調查顯示，地緣政治不確定性與全球主要央行加速緊縮影響，景氣展望指數下降至-16（3月-0.2），現況指數走低至-16.5（3月-1.7）；民眾薪資上漲預期指數滑落至7.1（3月8.4），大額消費意願指數因本土疫情升溫而走降至0（3月10.8）。
在房屋交易調查方面，買房意願指數下降至-52.1（3月-46），為2019年5月以來新低，近期央行升息明顯影響民眾的買房意願。
同時，主計總處估計2022年經濟成長4.42%，國泰金4月調查結果發現，民眾對於2022年台灣經濟成長率的平均預期值為3.3%，低於3月的3.36%，81%民眾認為2022年經濟成長率會達到2%以上。
至於民眾對於2022年平均通膨預期值為2.36%，高於3月的2.23%，而民眾對於物價上漲的感受指數則維持在93.3（3月93.3），為2012年6月以來高點。
不僅如此，在地緣政治風險仍存在，加上全球主要央行加速貨幣政策緊縮，國際股市震盪，民眾對股市的樂觀指數走低至2.9（3月8.1），風險偏好指數亦降至12.0（3月15.0）。