買兒童疫苗又卡關！蔡壁如質疑陳時中忙選戰

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蔡壁如透過臉書發文質疑，一心嚮往著選舉的陳時中，有沒有看到多少兒童的家長因為沒有兒童疫苗正在恐慌中？有沒有看到多少產業，因為你的隨興，正在生死存亡邊緣掙扎？只要有人說陳時中防疫不當，就會被網友出征（藝人徐小可就被逼著公開道歉），不管中央政府防疫的措施再怎麼雜亂無章、再怎麼令人無所適從，就是不能批評陳時中，因為「黨」已經把他塑造成神、高高在上的神。
蔡壁如表示，「陳時中說，確診者必須搭防疫計程車或救護車才能移動就醫，新北兩歲小男童的爸爸媽媽，就是太乖乖配合陳時中的政策，不敢隨意移動，只能看著自己的兒子在懷中掙扎⋯⋯」醫者應當視病如親、為政者應當視民如子，如今這兩樣都做不到的指揮官陳時中，卻心心念念的想著要去選舉。
蔡壁如反問，「防疫的陣前大將，去年買不到成人疫苗、今年要買兒童疫苗又卡關，還記不記得，去年陳時中買不到疫苗的時候說『無法保證何時會來』⋯⋯對於防疫，陳時中究竟是無能？還是無心？」
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