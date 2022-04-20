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買兒童疫苗又卡關！蔡壁如質疑陳時中忙選戰

▲連續四天確診人數破千，立委質疑指揮中心指揮官陳時中忙著選戰。（圖／指揮中心提供）
▲連續四天確診人數破千，立委質疑指揮中心指揮官陳時中忙著選戰。（圖／指揮中心提供）

記者呂炯昌／台北報導

2022-04-20 12:06:272022-04-20 12:08:56

新冠肺炎本土疫情持續擴大，新北更發生2歲幼童不幸染疫病逝，媒體卻報導中央流行疫情中心指揮官陳時中正在籌組選舉團隊。台灣民眾黨立委蔡壁如今（20）日批評這波疫情來得又急又快，連續四天確診人數破千，看來破萬指日可待，陳時中卻心心念念的想著要去選舉。

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根據《週刊王》報導，黨內人士透露，3月間傳出「新境界文教基金會」副董事長洪耀福與前國策顧問黃承國，開始為陳時中籌組競選團隊，台北政壇也傳出曾是蔡英文總統文膽的中華文化總會書長林錦昌也加入團隊運作，開始為陳時中競選台北市長舖路。陳時中還扮演母雞帶小雞角色，在現場為英系的民進黨台北市議員參選人「焦糖」陳嘉行介紹了不少雙北有影響力的牙醫公會成員。

蔡壁如透過臉書發文質疑，一心嚮往著選舉的陳時中，有沒有看到多少兒童的家長因為沒有兒童疫苗正在恐慌中？有沒有看到多少產業，因為你的隨興，正在生死存亡邊緣掙扎？只要有人說陳時中防疫不當，就會被網友出征（藝人徐小可就被逼著公開道歉），不管中央政府防疫的措施再怎麼雜亂無章、再怎麼令人無所適從，就是不能批評陳時中，因為「黨」已經把他塑造成神、高高在上的神。

蔡壁如表示，「陳時中說，確診者必須搭防疫計程車或救護車才能移動就醫，新北兩歲小男童的爸爸媽媽，就是太乖乖配合陳時中的政策，不敢隨意移動，只能看著自己的兒子在懷中掙扎⋯⋯」醫者應當視病如親、為政者應當視民如子，如今這兩樣都做不到的指揮官陳時中，卻心心念念的想著要去選舉。

蔡壁如反問，「防疫的陣前大將，去年買不到成人疫苗、今年要買兒童疫苗又卡關，還記不記得，去年陳時中買不到疫苗的時候說『無法保證何時會來』⋯⋯對於防疫，陳時中究竟是無能？還是無心？」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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