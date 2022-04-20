百位網紅「團購賣假鞋」惹議！黃小米、大饅皆出面道歉了
許多網紅、網美會開團購賣球鞋，不過近日卻有網友在《Dcard》發文，對於「網美團購的球鞋有疑慮」，也有許多受害者都將購買的鞋子拿去鑑定，豈料得到的鑑定結果竟為「假的」，也引發熱議，還有網友整理出涉及此事的網紅，名單竟超過100位，眼看事件越演越烈，不少網紅在昨（19）日也紛紛道歉並展現誠意，也承諾會退款給粉絲。
該名網友在《Dcard》發文，表示朋友向網美訂購球鞋，但是收到後覺得做工跟專櫃相比明顯有落差，因此想徵求看看「有沒有人跟他一樣跟各大IG網紅、YTR購買開團球鞋」，並貼出當時購買的一頁式廣告，沒想到不問沒事，問了就出事，不少人看到該「一頁式廣告」立刻驚覺自己也在上頭購買過開團球鞋。
貼文曝光之後，上百名消費者紛紛留言超傻眼「……我也跟網紅團購買了，現在開始煩惱要去哪裡驗鞋了」、「+1，以後不想跟團了」、「我要看到血流成河，難怪這年頭做非法的最賺，做正當生意的都快餓死QQ」、「我只覺得粉絲真的很可憐，驗貨成本目前看下來都要自己吞居多」、「這真的太誇張....我也買了＝＝」、「我前幾天才剛跟XX的團欸.....太扯了」、「不....我最愛的網美要崩壞了嗎QQ聯合賣假鞋賺取暴利」。
其中，還有網友整理出涉及此事的網紅名單，人數超過百位，不少人在昨日就已道歉，像是美妝YouTuber黃小米、以雙胞胎網紅出名並創立個人服飾品牌的大饅、前空服員網紅葛瑞絲、ØZI緋聞辣模女友「Angelina」陳怡安、韓系網美蕭伊等都已發出道歉聲明，有的人甚至保證會幫粉絲出驗鞋費用，也會自掏腰包提供退款。
而業者也在昨（19）日晚間8點於IG發出聲明，內容提到「本公司所販售之商品乃真品平行輸入，貨源來自海外經銷代理商，此有進貨正名為憑」，並表示只要是參與團購的每一位粉絲，若有任何疑慮，凡2021年6月1日（含）起有購買團購之鞋類商品，均可辦理退貨，「本公司盡最大誠意，無論是否為全新新品或已穿著使用，均可全額退貨」。
業者也提到，近來興起「收費APP驗鞋軟體」的檢舉原理，為拍照上傳後由後台人員進行人工辨別，並非官方認證之檢驗軟體，因此無法作為判斷真偽之唯一依據，「雖檢驗結果無法作為判斷事實之最終標準，但本公司依舊盡最大誠意處理風波事件」。
不過針對業者的回應，多數網友仍舊不買單，紛紛留言替自己抱不平，對於業者要「拿回鞋子」並退費一事抱持懷疑態度，但經記者稍早到業者IG查看，發現業者已將「留言」功能關閉。（編輯：郭佩蓉）