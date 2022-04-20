北市全區居家醫療上路 蔡炳坤：跨局處合作醫療量能充足
新冠肺炎疫情近日在全台灣逐漸擴案，而台北市政府為了維持醫療量能，讓相關運作能夠順暢，因此啟動確診但無症狀或輕症狀患者，就待在家中以居家醫療的方式進行，讓醫院等醫療設施能夠留給中重症患者。而在北市全區上路首日，台北市副市長蔡炳坤也前往關懷中心進行視察，並表示社區關懷中心採跨局處合作的模式進行，建立完整SOP提供民眾服務。
蔡炳坤表示，針對居家醫療部分，信義區已經率先上路兩天，因此相關狀況也能進行事先應變。「弱勢照護由社會局，動物照護由動保處，心理諮商是衛生局，垃圾清運是環保局，生活物資是產發局，關懷包是民政局。」蔡炳坤強調，透過跨局處合作協助的方式，讓民眾可以在居家醫療期間，也能夠獲得完善的照護。
蔡炳坤強調，在去年萬華疫情爆發的時候，可以說是只有衛生局疾管科在處理所有的事情，可是這次就不一樣了，除了將各項工作分配給各局處，大家分工合作外，等於是將疾管科的壓力分散給12個行政區，讓12個區的區長進行指揮工作，再由各局處進行配合，讓各局處都能協助居家醫療的相關工作。
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