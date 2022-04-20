新北2歲童染疫亡　綠揭中國操作「沒打疫苗」假風向擾台

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一名綠營資深幕僚就向記者分析，首先，明明全世界根本沒有給5歲以下兒童接種的COVID-19疫苗，中國官媒卻惡意定調新北兩歲兒童是因為沒有疫苗而病亡，其目的不外乎就是想要轉移北京當局防疫政策錯誤，上海等地疫情大失控，物資匱乏引發民怨四起的窘境，更想伺機製造台灣內部的混亂。
該幕僚接著指出，更巧合的是，不論是中國官媒《環球時報》，還是國內媒體如趙少康所稱的，好像台灣官方是因為政治而不願意接受所謂的「復必泰兒童疫苗」，但實情是是德國BNT並沒有兒童專用劑型的Covid疫苗，而是由BNT合作廠商美國輝瑞公司開發生產，而全球目前通過使用授權的兒童疫苗也只有兩家，一家是莫德納，另一家則是輝瑞，台灣政府也沒有因為代理權不在台灣，而拒絕採購輝瑞的這款疫苗。
這位幕僚說，讓人感到遺憾的，當台灣國內大家都努力的想要把疫情控制好、做好防疫，竟有人是「北京吹什麼風，就跟著吹什麼調，搭配的時機點完全零時差」。
這位幕僚也說，中國官媒與其想要透過炒作台灣的疫情，大打認知戰，來藉以轉移北京當局清零錯誤決定的焦點，不如先看看自己中國國產的疫苗，被各國通認是被病毒突破感染最多，防護力最差的疫苗，更不要說目前正陷於文革式清零大亂，還是趕快去解決上海人有一餐沒一餐的問題。
這位幕僚不客氣地說，上海復星代理的復必泰疫苗，至今在中國都未被批准使用，中國的官媒卻拿來對台灣說三道四，不知道聽在北京當局，或是上海復星公司、德國BioNTech公司耳裡，是何等的諷刺，況且還是自家沒有生產的兒童疫苗做認知戰，帶假風向擾亂台灣，何不去看看中國上海的疫情狀況，無疑是拿石頭砸自己的腳一樣。