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新北2歲童染疫亡　綠揭中國操作「沒打疫苗」假風向擾台

▲新北男童染疫亡，新北市長侯友宜的發言引發討論。（圖／新北市政府提供）
▲新北男童染疫亡，新北市長侯友宜的發言引發討論。（圖／新北市政府提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-04-20 11:59:34

中國近日因COVID-19疫情再度大爆發，上海等大都市因為無差別封城，導致物資匱乏民怨四起。中國官媒環球時報繼日前以「台灣人還能吃什麼」的報導帶風向後，今日又拿新北2歲染疫幼童病故做文章，操作為「沒打疫苗造成」的假風向擾台。綠營人士對此表示，全世界根本沒有給5歲以下兒童接種的COVID-19疫苗，中國官媒卻惡意定調新北2歲兒童是因為沒有疫苗而病亡，其目的不外乎就是想要轉移北京當局防疫政策錯誤，更想伺機製造台灣內部的混亂。

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新北2歲兒童染疫亡，中國官媒報導指出，「一名兩歲男童的去世引爆島內的怒火，紛紛質疑民進黨當局政治掛帥，不給兒童接種效果更好的由上海復星代理的復必泰疫苗」，該報導還訪問戰鬥藍領導人、中廣董事長趙少康回應指稱，「民進黨當局的無能與不作為，比病毒還恐怖。」、「因為疫情指揮中心沒有預先擬定兒童接種疫苗計劃，才會在今年3月銷毀一批過期的復必泰疫苗，現在12歲以下的小朋友卻面臨沒有復必泰可打、只好打莫德納疫苗的困境。」，由於與事實有所出入，故引發討論。

一名綠營資深幕僚就向記者分析，首先，明明全世界根本沒有給5歲以下兒童接種的COVID-19疫苗，中國官媒卻惡意定調新北兩歲兒童是因為沒有疫苗而病亡，其目的不外乎就是想要轉移北京當局防疫政策錯誤，上海等地疫情大失控，物資匱乏引發民怨四起的窘境，更想伺機製造台灣內部的混亂。

該幕僚接著指出，更巧合的是，不論是中國官媒《環球時報》，還是國內媒體如趙少康所稱的，好像台灣官方是因為政治而不願意接受所謂的「復必泰兒童疫苗」，但實情是是德國BNT並沒有兒童專用劑型的Covid疫苗，而是由BNT合作廠商美國輝瑞公司開發生產，而全球目前通過使用授權的兒童疫苗也只有兩家，一家是莫德納，另一家則是輝瑞，台灣政府也沒有因為代理權不在台灣，而拒絕採購輝瑞的這款疫苗。

這位幕僚說，讓人感到遺憾的，當台灣國內大家都努力的想要把疫情控制好、做好防疫，竟有人是「北京吹什麼風，就跟著吹什麼調，搭配的時機點完全零時差」。

這位幕僚也說，中國官媒與其想要透過炒作台灣的疫情，大打認知戰，來藉以轉移北京當局清零錯誤決定的焦點，不如先看看自己中國國產的疫苗，被各國通認是被病毒突破感染最多，防護力最差的疫苗，更不要說目前正陷於文革式清零大亂，還是趕快去解決上海人有一餐沒一餐的問題。

這位幕僚不客氣地說，上海復星代理的復必泰疫苗，至今在中國都未被批准使用，中國的官媒卻拿來對台灣說三道四，不知道聽在北京當局，或是上海復星公司、德國BioNTech公司耳裡，是何等的諷刺，況且還是自家沒有生產的兒童疫苗做認知戰，帶假風向擾亂台灣，何不去看看中國上海的疫情狀況，無疑是拿石頭砸自己的腳一樣。

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