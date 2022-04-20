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高雄居家照護一次看懂！10大關懷5大照護　專人幫丟垃圾

▲高雄市長陳其邁說明高雄市居家照護服務。（圖／高雄市政府）
▲高雄市長陳其邁說明高雄市居家照護服務。（圖／高雄市政府）

編輯中心/綜合報導

2022-04-20 12:01:38

高雄市自18號起已啟動確診者居家照護，由市府跨局處14局處，38區區公所、衛生所，加上220家的合約諮詢診所、192家的社區藥局，一同擔任確診者的後盾，合作單位還在持續增加中，而提供的5大醫療照護包括線上診療、居家送藥等等，提供的10大生活關懷包括垃圾清運、送餐服務、寵物照顧等等。

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▲高雄市居家照護中心啟動。（圖／高雄市政府）
▲高雄市居家照護中心啟動。（圖／高雄市政府）
高雄市政府表示，居家醫療照護的重點在於分級醫療與全人照護，將輕症與重症分流來保存醫療量能，並確保居家照顧期間從診治到處置都有完整的全人照護，由專責醫師評估、介入，基層診所主動醫療關懷。

▲高雄市居家照護兩大原則。（圖／高雄市政府）
▲高雄市居家照護兩大原則。（圖／高雄市政府）
而高雄市居家照護的流程則是，確診後先評估條件，若符合就會進入居家照護，不符合則送專責醫院或加強型防疫旅館。而進入居家照護的民眾，將由基層診所專責評估病情，主動醫療關懷。若身體無不適，則一路至解除隔離，若身體有不適，專責基層診所或醫療照護中心就會介入，透過視訊診療與居家送藥，改善患者症狀。如症狀嚴重或沒有改善，就送往專責醫院。

▲高雄市居家照護流程。（圖／高雄市政府）
▲高雄市居家照護流程。（圖／高雄市政府）
而高雄市居家照護中心下分為兩大中心，各自負責醫療照護與生活關懷兩塊，醫療照護負責醫療需求，包括線上諮詢、線上診療、居家送藥、醫療載送、心理諮商等5照護；生活關懷負責生活需求，包括身體健康及情緒關懷、生活必要物資採買協助、電子圍籬及居隔解隔通知、居家照護關懷防疫包派送、垃圾清運、送餐服務、毛孩寵物照顧服務、遠距教學、弱勢家戶協助、其他緊急事務協助。

▲高雄市居家照護提供5大醫療照護以及10大生活關懷。（圖／高雄市政府）
▲高雄市居家照護提供5大醫療照護以及10大生活關懷。（圖／高雄市政府）
民眾居家照護期間如有緊急就醫需求，請撥打(07)715-1911或者119，並告知是確診患者。（編輯：倪浩軒）

▲高雄市居家照護生活關懷流程。（圖／高雄市政府）
▲高雄市居家照護生活關懷流程。（圖／高雄市政府）
▲高雄市居家照護送藥到府流程。（圖／高雄市政府）
▲高雄市居家照護送藥到府流程。（圖／高雄市政府）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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