高雄居家照護一次看懂！10大關懷5大照護　專人幫丟垃圾

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而高雄市居家照護的流程則是，確診後先評估條件，若符合就會進入居家照護，不符合則送專責醫院或加強型防疫旅館。而進入居家照護的民眾，將由基層診所專責評估病情，主動醫療關懷。若身體無不適，則一路至解除隔離，若身體有不適，專責基層診所或醫療照護中心就會介入，透過視訊診療與居家送藥，改善患者症狀。如症狀嚴重或沒有改善，就送往專責醫院。
而高雄市居家照護中心下分為兩大中心，各自負責醫療照護與生活關懷兩塊，醫療照護負責醫療需求，包括線上諮詢、線上診療、居家送藥、醫療載送、心理諮商等5照護；生活關懷負責生活需求，包括身體健康及情緒關懷、生活必要物資採買協助、電子圍籬及居隔解隔通知、居家照護關懷防疫包派送、垃圾清運、送餐服務、毛孩寵物照顧服務、遠距教學、弱勢家戶協助、其他緊急事務協助。
民眾居家照護期間如有緊急就醫需求，請撥打(07)715-1911或者119，並告知是確診患者。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。