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「住寅大晶囍」微距到中科　磁吸菁英家庭置產

▲「住寅大晶囍」推出後廣受好評，成為菁英家庭置產高指名建案。（圖／品牌提供）
▲「住寅大晶囍」推出後廣受好評，成為菁英家庭置產高指名建案。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-04-23 12:00:00

中科園區2021年產值首度破兆，成為全台第二個產值破兆的科學園區，而「護國神山」台積電也選定毗鄰中科園區西側94公頃土地做為二期擴建計畫基地，最快2023年啟動兆元擴廠案，完成後將創造年產值約4,857億元，提供約4,500個就業機會。科技大廠大量釋出的人口就業紅利，讓中科特區房市「漲」聲再度響起！

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▲基地旁就是明秀公園，4千坪森綠景觀，開窗即享悠閒。（圖／品牌提供）
▲基地旁就是明秀公園，4千坪森綠景觀，開窗即享悠閒。（圖／品牌提供）
台積電中科二期擴建案一旦啟動，預期距離中科特區不遠、且房價較西屯區親民的沙鹿區尤其受惠，近年來吸引了龍寶、精銳、新業、富宇、華建、住寅等建商，爭相搶進伺機推案，勢必改寫區域房市天花板！

台中開發商表示，台積電中科加碼一兆元擴廠，帶進大批高薪科技人，而沙鹿位居「中科園區、台中工業區、精密園區」鑽石核心，挾帶地段優勢，剛性購屋需求強勁，加上通膨效應，以及特五號快速道、新光田醫院向上院區預計2023年完工、捷運藍線規劃等利多加持，預料房價將掀起補漲，吸引各大品牌建商在沙鹿競相推案，也形成一股新移居潮。

▲與東海大學、靜宜大學、弘光科大三所高等學府串連，人文薈萃。（圖／品牌提供）
▲與東海大學、靜宜大學、弘光科大三所高等學府串連，人文薈萃。（圖／品牌提供）
其中，住寅建設2022年沙鹿新案「住寅大晶囍」，產品規劃2-3房，強調採七期等級高規格擘劃，加上訂簽開只要12％、工程期零付款，還推出「價金返還保證」，在交屋前，建商不得挪用該專戶中的資金，讓消費者更有保障。因此，「住寅大晶囍」推出後廣受好評，成為菁英家庭置產高指名建案，每坪成交單價已經站上3字頭。

▲產品規劃2-3房，採七期等級高規格擘劃。（圖／品牌提供）
▲產品規劃2-3房，採七期等級高規格擘劃。（圖／品牌提供）
「住寅大晶囍」專案經理謝富任表示，本案擁有完善交通網，約10分鐘車程可抵達向上路（特3）、國道3號、特5快速道路、連結台中清泉崗機場、沙鹿市區與沙鹿車站，接近捷運藍線B8站，享受便利快捷交通；近距離可達「北勢國小、北勢國中、沙鹿高工」12年教育，又與「東海大學、靜宜大學、弘光科大」三所大學串連，高等學府人文薈萃，也能從容滿足日常採買所需。

▲禮聘國際飯店陳明偉建築師高規格擘劃，挑高明亮的大廳，營造星級飯店氛圍。（圖／品牌提供）
▲禮聘國際飯店陳明偉建築師高規格擘劃，挑高明亮的大廳，營造星級飯店氛圍。（圖／品牌提供）
謝富任表示，「住寅大晶囍」基地旁就是明秀公園，4千坪森綠景觀，開窗即享悠閒，且禮聘國際飯店陳明偉建築師高規格擘劃，挑高明亮的大廳，營造星級飯店氛圍；3樓以上戶戶景觀宅外，也是台中海線第一個停車場地板鋪設全磁磚、且設置七期豪宅才有的第二門廳，1層7戶的規劃搭配2座天井，讓每一戶都無暗房，還能擁有雙面採光。

▲公設還規劃了星光休閒bar，適合三五好友小酌、賞夜景。（圖／品牌提供）
▲公設還規劃了星光休閒bar，適合三五好友小酌、賞夜景。（圖／品牌提供）
在配備部分，無論是2+1房或3房都擁有雙衛浴，並配有櫻花系統廚具、TOTO衛浴、台達電七合一暖風機、台達電正壓新風機、德國太格精工木地板、WAFERLOCK電子鎖、5+5膠合玻璃、BWT德國全棟濾水設備等；公設以「全齡化考量、全方位思考、全世代使用」為設計準則，規劃了健身房、交誼廳、星光休閒bar，接待大廳還有親子遊戲區，豐富且實用。

▲公設豐富且實用，還特別打造彼得潘童年遊戲室。（圖／品牌提供）
▲公設豐富且實用，還特別打造彼得潘童年遊戲室。（圖／品牌提供）



接待中心：台灣大道五段245號(近遊園南路口)
電話：04-26523999

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