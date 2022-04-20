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獨／《原子少年》林佳辰紅到南韓　對傻白甜女孩沒抵抗力

▲林佳辰紅到南韓，對傻白甜女孩沒抵抗力。（圖／林佳辰IG）
▲林佳辰紅到南韓，對傻白甜女孩沒抵抗力。（圖／林佳辰IG）

記者侯家瑜/台北報導

2022-04-20 12:15:132022-04-20 12:19:15

男團選秀節目《原子少年Atom Boyz》17日開播後掀起熱議，節目目前僅有「金星」、「地球」、「木星」、「土星」20位成員露面表演，其餘60位練習生因賽制關係尚未亮相，其中「地球」的林佳辰人氣最旺，除了迷倒台灣粉絲之外也紅到南韓，他日前接受《NOWnews今日新聞》獨家專訪時，還大方公開自己喜歡的女生類型。

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▲《原子少年》地球組表演陽光清新氣質，左起為林佳辰、黃文廷、傅俊傑、瑋弟、陳廷軒。（圖／翻攝《原子少年》YouTube）
▲《原子少年》地球組表演陽光清新氣質，左起為林佳辰、黃文廷、傅俊傑、瑋弟、陳廷軒。（圖／翻攝《原子少年》YouTube）
林佳辰坦言得知自己爆紅當下相當驚訝，家人也非常支持，會向左鄰右舍的好友介紹：「前天我去檳榔攤買汽水，阿姨直接就認出我，我就有請他要準時收看。」表示搭火車時，偶爾會被一些人偷瞄。至於喜歡的類型，林佳辰語氣突然變得害羞，自爆動漫火在忍者裡的「日向雛田」非常吸引他，對「傻白甜」的女生完全沒抵抗力。

▲「地球」成員林佳辰。（圖／林佳辰IG）
▲林佳辰自爆動漫火在忍者裡的「日向雛田」非常吸引他。（圖／林佳辰IG）
林佳辰現在就讀表演藝術科大三，表示參加《原子少年》後確實有稍微影響到課業，不過老師、同學都知情， 也會時常關心、支持他，坦言壓力不會很大，反而覺得在尋找成就感的過程中相當充實：「我已經培訓了3年，這就好像是在種田，現在有種終於發芽了的感覺。」

▲林佳辰分享學校生活。（圖／林佳辰IG）
▲林佳辰目前就學中。（圖／林佳辰IG）
回憶起剛擔任練習生的日子，林佳辰表示當時完全沒有舞蹈基礎，僅短短練習幾個月，就要參加街舞比賽：「我當時真的很害怕丟臉，不過老師有安慰我比賽就是跟自己比，每次都有比上一次進步就已經很棒。」在老師不斷鼓勵之下，林佳辰克服內心的恐懼，在眾人面前勇敢展現自信，最後也如願拿下冠軍，坦言那次的經驗，是自己在追尋夢想的旅途上，一個非常重要的轉捩點。

▲林佳辰分享追尋夢想的旅途上，重要的轉捩點。（圖／林佳辰IG）
▲林佳辰分享追尋夢想的旅途上，重要的轉捩點。（圖／林佳辰IG）
《原子少年ATOM BOYZ》播出資訊

4/17起每週日晚間8點至10點於TVBS 42歡樂台及TVBS精采台、LINE TV播出、《NOWnews今日新聞》YouTube頻道於晚間10點播出

4/22起每週五晚間10點至12點於中視播出

4/23起每週六《原子少年ATOM BOYZ》官方YouTube頻道影片上架

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