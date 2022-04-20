快訊／本土破2千例！再創今年新高　今增2386例　

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指揮中心說明，今日新增境外移入個案為54例男性、41例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自越南(4例)、英國及泰國(各1例)移入，另89例調查中。入境日介於今年3月21日至4月19日。
指揮中心指出，今年4月19日公布之案36770美國境外移入病例，經疫調後改判為本土病例；另今年4月14日公布之案29861、4月18日公布之案34722及案34723、4月19日公布之案37192，經疫調後分別改判為印尼、帛琉及法國境外移入病例。
指揮中心統計，截至目前國內累計7,777,985例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含7,739,719例排除)，其中40,186例確診，分別為9,985例境外移入，30,147本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增5例空號病例(原本土病例案34027、案36192及案37406；原境外病例案35327及案37537經疫調後為重複或陰性個案，改列空號)，累計203例移除為空號。2020年起累計856例COVID-19死亡病例，其中842例本土，個案居住縣市分布為新北市415例、臺北市322例、基隆市30例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。