國民黨團轟華視高層：出包後卸責基層、拖消防局下水

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曾銘宗質疑，萬一明天是選舉投票日，這樣的訊息播出來怎麼辦？難道這是執政黨事先預製好，預計在今年年底選舉前由華視播放呢?國民黨團強烈要求：一、NCC必須立即查辦，是否撤銷華視執照？二、華視屬於公廣集團，文化部長李永得公開道歉。三、華視董事長、代理總經理下台負責。
教育委員會召委林奕華表示，華視上午在晨間新聞以快報的方式，在鏡面框最下方以跑馬訊息，播放離譜至極的訊息，內容包括「緊急動員」、「飛彈攻擊」等，身為公廣集團一份子的華視，這根本是無可原諒的錯誤。林指出，公廣集團是由政府出資，透過專法保障的公共媒體，目的在於維持媒體的獨立性、正確性，結果華視居然搞出一個不可原諒的錯誤，甚至還把遭受攻擊的地區選擇在新北市，這不禁要問，全國這麼多縣市，為何獨選新北市？難道華視乃至於整個公廣集團對新北市長侯友宜這麼有「意見」？華視如此離譜的嚴重錯誤，根本達到可以撤照的程度。
林奕華指出，前總經理莊豐嘉因言行充滿爭議，又曾要脅國民黨團撤案、內部管理不當、採購案不按程序等情事，而遭到撤換下台，現在代理總經理陳雅琳上任之後，非但沒有著手整頓華視，利用華視標到僑委會1,000萬元媒體採購案，自己當起主播跑到美國、法國、德國等地採訪駐外大使，明明是拿政府的錢執行採訪工作，居然還打上華視「獨家」。林進一步指出，陳雅琳代理總經理不思如何精進新聞內容，搞個所謂「全新52時尚出擊」噱頭，以主播造型作為主軸，完全看不出任何新聞專業，這樣的代理總經理根本不適任，教育文化委員會將會根據華視嚴重的錯誤資訊散佈，要求文化部提出專案報告。
交通委員會召委洪孟楷則表示，一大早國人從華視52台看到快訊跑馬，看到「新北市遭共軍導彈擊中」、「臺北港艦艇爆炸設施船舶損毀」，林口選區民眾紛紛來電詢問訊息的真假？又看到「新北市泰山發生規模7深度10公里大地震，最大震度6級」，難道華視對林口、泰山乃至於新北市有很大的「意見」？洪孟楷進一步指出，華視在訊息播出後又立即指出，是配合「新北市消防局錄製防災影片」，因路徑設定錯誤，誤植影片內容，「這是出錯還要拉墊背的概念？拉新北市消防局一起下水？這是甚麼用意？作何居心？」
洪孟楷諷刺華視錯誤訊息播出的同時，一旁還拉出「不可不看華視給你最即時、最正確防疫資訊」，所謂的最即時、最正確的訊息竟然是造成民眾恐慌的假消息，洪孟楷指出，華視內部稽查、內控到底出了甚麼問題？當年NCC讓華視上架52台時，交通委員會針對華視內部稽查、內控和打平虧損的計畫中，就質疑能否作為一家合格的新聞台？顯然，華視內部稽查、內控仍舊問題不斷螺絲掉滿地，才會造成假訊息在今晨讓國人看到，NCC要怎麼處裡？
洪孟楷進一步指出，根據《災害防救法》第41條第3項：「散播有關災害之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或新臺幣一百萬元以下罰金。」政府相關單位應該動起來了吧？可以不要再裝睡了吧？不要再高高舉起，輕輕放下了吧？不要以為顏色對了什麼都對了，相關單位應該要主動開罰。