新北市衛生局電話打不通？侯友宜：疫調同仁電話接到哭

我是廣告 請繼續往下閱讀
侯友宜說，新北市的醫療量能在全國是倒數第二，要處理龐大的確診個案；此外，半夜去探訪執行疫調的同仁，打電話、上傳資料、等待中央系統確認、匡列居家隔離者、開出居隔通知書，或電話打到癱，甚至還有第一線的同仁接電話接到哭，且有些民眾等居家隔離通知書需2至3天，文書作業與資訊的系統無法改善，將耗費人力、物力，讓民眾枯等不安。
侯友宜提及，新北市居家照護不是一夕之間想出來，而是已經準備一段時間，這幾天確診個案大量暴增，居家照護達1885人，如果新北市10天前不做居家照護，「我們還能撐得住今天嗎？」疫情海嘯還沒有來，制度如果不改變，地方即使全心努力，也很難持續撐下去，防疫政策真的要考慮是否能夠確實執行，中央必須簡政便民與流程，或採取更變通的居家隔離方式。
衛生局長陳潤秋補充，自從去年5月1日起，新北確診人數為12006人，住院人數為509人，居家隔離人數為16771人，居隔人數急遽上升使電話滿載，會擴增人力與電話線路，優化照顧品質；此外，新北接種疫苗第3劑的涵蓋率為58.01%，既然防疫要與病毒共存，沒接種疫苗者應儘速施打，尤其還會有許多確診者，家戶應準備好溫度計，落實手部與環境消毒，及備好常用的藥品。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。