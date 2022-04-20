女星抓包「男友手機曖昧訊息」　崩潰攤牌秒分手

蔡恩雨推出單曲《你不懂》，此曲以她曾遭受背叛的經歷為題，她也透露，感情上曾因對方不忠選擇攤牌的經驗，笑說自己是屬於「拿得起、放得下」的類型。而在錄製這首歌時，因為情緒起伏很大，但不是想哭，而是宣洩情緒後得到釋懷。
提到單曲《你不懂》的創作靈感，蔡恩雨透露，自己正是這首歌的故事主角，她表示：「曾經在好幾年前被背叛過，當時的男朋友被我抓到手機有跟其他女生的曖昧訊息，因為已經是第二次了，所以當下我決定直接攤牌。」笑說是拿得起也放得下的灑脫個性。而歌名的「你不懂」，其實正寫出了在感情關係中雙方的不理解及隔閡，蔡恩雨說：「或許就是這樣一再的疏忽對方的心情，例如不懂為什麼對方都不回訊息、為什麼要跟其他女生單獨出去卻不交代...等等，一段關係才會因此越來越疏遠，都是因為累積。」
相較於首支單曲的甜蜜，《你不懂》就像是誠實面對自己的心痛自白，從好感滿檔到發現被背叛的崩潰情緒都埋入歌詞與旋律中，從難以接受的低氣壓到不畏過去的繼續展翅，蔡恩雨表示因為情緒起伏很大，因此錄音的時候也會更小心張力，「當時唱這首歌的感覺比較像是把曾經的怒氣發洩出來，心情反而不是想哭。」表示希望大家能聽得出歌曲，是宣洩憤怒到最後釋懷原諒的感覺。