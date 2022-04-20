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拚5年損益兩平！LINE Bank開戶破110萬　還要推這些服務

▲LINE Bank開業將滿週年，董事長黃仁埈特地飛來台灣，並於今（20）日透過線上方式與媒體見面，也談到他對LINE Bank這一年來表現很滿意。（圖／擷取自LINE Bank線上直播）
▲LINE Bank開業將滿週年，董事長黃仁埈特地飛來台灣，並於今（20）日透過線上方式與媒體見面，也談到他對LINE Bank這一年來表現很滿意。（圖／擷取自LINE Bank線上直播）

記者顏真真/台北報導

2022-04-20 15:23:45

純網銀LINE Bank（連線銀行）在台開業將滿週年， 開戶數已突破110萬戶，董事長黃仁埈特地飛來台灣，並在今 (20) 日舉行線上記者會，對於LINE Bank這一年的表現，他表示很滿意，但銀行經營策略也將由原本積極獲客轉向強化加值服務，除了存款、信貸外，也會推出線上投保、買基金，只是這些要需政府許可，在準備充足後即會推出上架，另也考慮發信用卡，只是系統建置需較長時間，不會這麼快推出。對於外界關心的虧損及增資問題，他表示，開業後約5年內損益兩平是標準值，增資部分股東已有一致共識。

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LINE Bank總經理黃以孟指出，LINE Bank從2021年4月22日開行營運至今年3月底為止，已超過110萬用戶申辦帳戶，LINE Bank業務範圍從開戶到支付、存款、轉帳、綁定、貸款，每月有近7成用戶活躍使用LINE Bank服務，其中快點卡每月每流通卡平均簽帳金額、每月每流通卡平均簽帳筆數雙雙達到同業市場第一名。

黃仁埈也提到，雖然LINE Bank沒有實體分行，但可透過24小時的網路服務找到客戶，省下來的成本，可以更多的回饋給客戶是很大利基，對於LINE Bank這一年的成績他很滿意，接下來將更重視客戶使用便利、好用的價值服務，比衝會員數更重要，後續思考提供更多的其他服務，包括信用貸款奏更多金融商品如保險，但是這些還要政府許可，準備充足後會推出。

根據LINE Bank內部數據所描繪出來的客戶圖像，除了7成5是20到39歲、熟悉數位科技的族群之外，他們平均每兩天刷卡一次，月均刷卡筆數15筆，其中最活躍用卡的用戶就屬上班族、學生與零售業者。全國20至39歲人口當中，已有近13%人口為LINE Bank客戶。另外經市調公司益普索調查顯示，LINE Bank用戶最喜愛消費紀錄即時通知、刷卡消費即時給點回饋。
    
無營業時間限制的LINE Bank，也重新形塑台灣金融服務用戶的使用習慣，用戶可以在需要金融服務的當下，用最方便的方式取得服務。根據內部數據，開業以來截至今年3月底，超過7成的LINE Bank貸款用戶選擇在非上班時間（18:00-09:00）申貸或撥款。24小時不間斷的服務，讓用戶可自由選擇最方便的時間處理資金需求。

LINE官方帳號智能客服，提供用戶免等待、無斷點的服務回應，從開業以來，智能客服排解了最高8成的總體進線諮詢，不重複使用智能客服的諮詢人次也突破60萬。

黃以孟也談到今年跟明年會有幾個產品方向已納入規劃，首先，信用貸款產品線將更齊備，目前只有分期信貸外，5月初會推出循環信貸，下半年會有更多貸款產品陸續推出，年底會把信貸產品線補齊。同時，LINE Bank正在等待主管機關核准線上投保等保險產品，預計今年推出；基金和外匯也是籌備當中的新業務，預計今年或明年陸續上架，而未來也考慮發行信用卡，但不會很快推出，因為信用卡系統建置時間比較久。

黃以孟更預告下周將推出「快點生活圈」，現在3家純網銀都在建立生態圈，LINE Bank今年重點在打造「快點生活圈」，這當中有3大支柱，包括點數生態圈、場景生態圈、服務生態圈等將逐步深化。

LINE Bank期望持續深化LINE生活場景的延伸，來擴展「快點生活圈」全新價值鏈，今年聚焦「悠活出行」並陸續由iPASS一卡通打頭陣，LINE Bank也預告4月底前，與Autopass合作的行車支付服務即將上線，因應零接觸付款趨勢當道，本次合作將深度整合停車、加油場景，為車主提供免取票零接觸、不必排隊繳費的行車自動扣款服務。

在財務部分，黃仁埈表示，損益兩平的目標在提交給金管會的計劃案中有詳細規劃，就一般銀行概況，開業後約5年內損益兩平是標準值，對於增資議題，4月19日的董事會已有初步提案，外傳LINE Bank擬先減資再增資及將洽原股東認購等傳聞，黃仁埈僅說，增資本來就是在提給金管會的企劃案中的既有規劃，這次來台灣也拜會過所有股東們，大家都有一致的共識，在現增部份有相當完整承諾。

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