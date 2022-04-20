拚5年損益兩平！LINE Bank開戶破110萬　還要推這些服務

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黃仁埈也提到，雖然LINE Bank沒有實體分行，但可透過24小時的網路服務找到客戶，省下來的成本，可以更多的回饋給客戶是很大利基，對於LINE Bank這一年的成績他很滿意，接下來將更重視客戶使用便利、好用的價值服務，比衝會員數更重要，後續思考提供更多的其他服務，包括信用貸款奏更多金融商品如保險，但是這些還要政府許可，準備充足後會推出。
根據LINE Bank內部數據所描繪出來的客戶圖像，除了7成5是20到39歲、熟悉數位科技的族群之外，他們平均每兩天刷卡一次，月均刷卡筆數15筆，其中最活躍用卡的用戶就屬上班族、學生與零售業者。全國20至39歲人口當中，已有近13%人口為LINE Bank客戶。另外經市調公司益普索調查顯示，LINE Bank用戶最喜愛消費紀錄即時通知、刷卡消費即時給點回饋。
無營業時間限制的LINE Bank，也重新形塑台灣金融服務用戶的使用習慣，用戶可以在需要金融服務的當下，用最方便的方式取得服務。根據內部數據，開業以來截至今年3月底，超過7成的LINE Bank貸款用戶選擇在非上班時間（18:00-09:00）申貸或撥款。24小時不間斷的服務，讓用戶可自由選擇最方便的時間處理資金需求。
LINE官方帳號智能客服，提供用戶免等待、無斷點的服務回應，從開業以來，智能客服排解了最高8成的總體進線諮詢，不重複使用智能客服的諮詢人次也突破60萬。
黃以孟也談到今年跟明年會有幾個產品方向已納入規劃，首先，信用貸款產品線將更齊備，目前只有分期信貸外，5月初會推出循環信貸，下半年會有更多貸款產品陸續推出，年底會把信貸產品線補齊。同時，LINE Bank正在等待主管機關核准線上投保等保險產品，預計今年推出；基金和外匯也是籌備當中的新業務，預計今年或明年陸續上架，而未來也考慮發行信用卡，但不會很快推出，因為信用卡系統建置時間比較久。
黃以孟更預告下周將推出「快點生活圈」，現在3家純網銀都在建立生態圈，LINE Bank今年重點在打造「快點生活圈」，這當中有3大支柱，包括點數生態圈、場景生態圈、服務生態圈等將逐步深化。
LINE Bank期望持續深化LINE生活場景的延伸，來擴展「快點生活圈」全新價值鏈，今年聚焦「悠活出行」並陸續由iPASS一卡通打頭陣，LINE Bank也預告4月底前，與Autopass合作的行車支付服務即將上線，因應零接觸付款趨勢當道，本次合作將深度整合停車、加油場景，為車主提供免取票零接觸、不必排隊繳費的行車自動扣款服務。
在財務部分，黃仁埈表示，損益兩平的目標在提交給金管會的計劃案中有詳細規劃，就一般銀行概況，開業後約5年內損益兩平是標準值，對於增資議題，4月19日的董事會已有初步提案，外傳LINE Bank擬先減資再增資及將洽原股東認購等傳聞，黃仁埈僅說，增資本來就是在提給金管會的企劃案中的既有規劃，這次來台灣也拜會過所有股東們，大家都有一致的共識，在現增部份有相當完整承諾。