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簡化疫調流程　北市府不再公布足跡、停止發送細胞簡訊

▲台北市長柯文哲20日宣布，即日起台北市政府疫調方式調整，除了不再發放細胞簡訊外，也不再對外公布北市確診相關足跡。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲20日宣布，即日起台北市政府疫調方式調整，除了不再發放細胞簡訊外，也不再對外公布北市確診相關足跡。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-04-20 15:57:55

新冠肺炎疫情近日在台灣持續蔓延，台北市的本土確診案例今（20）日暴增至471例。而還在居家隔離的台北市長柯文哲，仍透過視訊的方式舉行防疫記者會。而柯文哲在記者會上也宣布北市府的相關疫調流程，除了疫調時間從發病日前4天改成前2天外，疫調後不再針對大型場域發送細胞簡訊，即日起也不再公布確診者足跡。

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柯文哲在防疫記者會上表示，因應確診者人數激增，台北市政府將簡化疫調流程，除了因應中央相關政策，將疫調時間從發病日前4天改成前2天外，直接匡列對象的條件也有所調整。「除了住家還維持同住家人匡列外，職場僅限於相鄰座位九宮格內的同事。」

柯文哲說，至於校園的部分，除了高中職以下維持同班同學匡列外，大學生則以「密切接觸者」為主。至於餐廳的部分，也改為同桌用餐者匡列；其他場域則以「密閉空間共處時間較長」的人為匡列對象。

柯文哲也宣布，即日起不再對確診場域的出入民眾發送細胞簡訊，此外因應確診人數激增，「公布足跡已經不具意義，現階段重點在於提升民眾警覺，而非公布足跡。」柯文哲說，因此即日起也不會再公布確診者相關足跡，希望民眾能有防疫的相關意識。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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