簡化疫調流程 北市府不再公布足跡、停止發送細胞簡訊
新冠肺炎疫情近日在台灣持續蔓延，台北市的本土確診案例今（20）日暴增至471例。而還在居家隔離的台北市長柯文哲，仍透過視訊的方式舉行防疫記者會。而柯文哲在記者會上也宣布北市府的相關疫調流程，除了疫調時間從發病日前4天改成前2天外，疫調後不再針對大型場域發送細胞簡訊，即日起也不再公布確診者足跡。
柯文哲在防疫記者會上表示，因應確診者人數激增，台北市政府將簡化疫調流程，除了因應中央相關政策，將疫調時間從發病日前4天改成前2天外，直接匡列對象的條件也有所調整。「除了住家還維持同住家人匡列外，職場僅限於相鄰座位九宮格內的同事。」
柯文哲說，至於校園的部分，除了高中職以下維持同班同學匡列外，大學生則以「密切接觸者」為主。至於餐廳的部分，也改為同桌用餐者匡列；其他場域則以「密閉空間共處時間較長」的人為匡列對象。
柯文哲也宣布，即日起不再對確診場域的出入民眾發送細胞簡訊，此外因應確診人數激增，「公布足跡已經不具意義，現階段重點在於提升民眾警覺，而非公布足跡。」柯文哲說，因此即日起也不會再公布確診者相關足跡，希望民眾能有防疫的相關意識。
※【NOWnews 今日新聞
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