侯友宜籲下放防疫決策權　陳時中：開居隔單免向中央核備

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥於記者會中說明，依照流程，地方需確認接觸者電話地址等資訊是否正確，上傳資料後，中央才能送出居隔單，地方會致電確認是否為接觸者本人，確認後上傳系統，接觸者就會收到簡訊，連動電子居隔單，整體作業要由中央地方一起完成。
記者會後，陳時中再說明，開立居隔單是地方權責，不論是認定匡列、行政程序上都由地方主則，中央並不會干涉如何開立。基本上接觸者只要接到電話，確認資訊後，居隔就已經啟動，開立居隔單不需中央核准，地方也無須向中央核備。
陳時中指出，地方困擾是因為案件數多，疫調時受疫調者可能會記憶不清、無法說清接觸者地址、電話，只要稍有錯誤，就無法撥通接觸者電話，造成地方衛政人員需要反覆詢問確認，變成很大的行政負擔，也降低居隔單開立效率。
陳時中呼籲，民眾剛得知確診時可能會心情紛亂，但做疫調時仍要保持心情冷靜，清楚告知疫調資訊，避免讓衛政人員往返查詢增加負擔，延誤時間，也因此才要改採重點疫調，並希望民眾自主應變，減輕衛政人員負荷。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。