嫁豪門卻「用囍字蓋法院封條」？賈永婕親吐夫妻相處心聲
47歲的賈永婕2002年與王兆杰結婚，婚後育有3個寶貝小孩，而老公50歲大壽即將到來，加上今年也是夫妻倆結婚20周年，賈永婕特地替他舉辦「個人演唱會等級」的派對，王兆杰還發行新歌《Perfect》。不過近日卻傳出賈永婕當年嫁給王兆杰時，對方並非豪門，房子甚至還被貼上法院封條，結婚得用「囍」字蓋住封條，而她今（20）日出席活動時，也親自回應此事。
賈永婕平常沒有太多偶像包袱，平常也喜歡與老公在大家面前鬥嘴，坦言先前很多私事都不願多談，不過認為2人都已經是20年的老夫老妻：「我老公現在也比較會把交往過程、剛結婚時的不適應說出來，畢竟都共同經歷了很多事情，所以就只是一個心情的分享。」雖然沒有正面回應當年王兆杰的家境，不過從話語中可以得知，就算是事實也已經雲淡風輕，現在的賈永婕對婚姻生活，也較能自然呈現於大眾面前。
近期疫情升溫，昨天爆出2歲孩童確診後僅6天就離開，兒童疫苗的施打備受關注，而去年號召親友捐款、贈送醫療器材的賈永婕，被問到這次是否還有餘力，她坦言關於兒童疫苗部分，自己能力有限，目前也還沒有其他計畫進行物資捐贈。賈永婕表示雖然疫情引發人心惶惶，不過還是希望大家保持正能量：「不要害怕、不要恐慌，部分都是輕症，恐懼才是最可怕的。」
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