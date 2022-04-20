新竹市恐現四咖督　鄭宏輝正式表態爭民進黨提名

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鄭宏輝強調，以客觀的初選民調為標準，找到「最強、會贏」的候選人，一直是民進黨捍衛的價值與採用的方法。
鄭宏輝說，竹科40年的成功發展，帶動了新竹市成為高學歷、 高所得、高消費的三高城市。他提出「升級新竹」的理念，延續林智堅的執政成果，配合民進黨立法院黨團總召柯建銘與中央的支持，期待新竹市成為國際級的一流城市，市⺠的生活品質也要與科技產業的發展一起成長。
鄭宏輝強調，新竹市⺠最關心的交通、教育、環境等議題，都希望能夠尋求市⺠共識，用「智慧、新創、森林城市」，爭取新竹市⺠的認同與支持。未來他也會持續展開「升級新竹面對面—十萬戶百萬步計劃」以及「升級新竹 請益之旅」，走入基層傾聽市民心聲。
鄭宏輝表示，2022新竹市長的選舉，想必是在台北市、桃園市之外的第三大熱門選區，新竹市可能面臨四黨競爭的局面，無論民進黨推派誰參選，想必都會是槍林彈雨、激烈廝殺，在這個關鍵時刻，更加需要團結才能勝選。
鄭宏輝表示，2020年雖然參選立委失利，但他仍不忘「守護台灣 建設新竹」的初衷，持續在地方蹲點努力。相信歷經挫敗、重新出發的鄭宏輝2.0，一定是「最強、會贏」的新竹市長候選人，他也有絕對的信心，能夠為民進黨守住新竹市。