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特企／《蔚藍檔案》夢幻島的捉迷藏　事前預約啟動

▲NEXON宣布旗下手機遊戲《蔚藍檔案》改版推全新活動劇情「夢幻島的捉迷藏」，本次活動劇情是關於喝下秘藥變成小孩的「山海經梅花園」教官「旬」要恢復原狀的故事。（圖／品牌提供）
▲NEXON宣布旗下手機遊戲《蔚藍檔案》改版推全新活動劇情「夢幻島的捉迷藏」，本次活動劇情是關於喝下秘藥變成小孩的「山海經梅花園」教官「旬」要恢復原狀的故事。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-04-20 17:09:51

NEXON宣布旗下手機遊戲《蔚藍檔案》改版推全新活動劇情「夢幻島的捉迷藏」，本次活動劇情是關於喝下秘藥變成小孩的「山海經梅花園」教官「旬」要恢復原狀的故事，玩家們可以見到可愛的新角色「旬(幼女)」以及「沙耶(私服)」，詳細改版資訊，請參考以下內容。

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本次改版除了新增活動劇情外，首次公開了新學園「女武神警察學園」，「女武神警察學園」是負責解決「奇普托斯」各種問題的地方。本次更新中，同時新增了隸屬「生活安全部」的新學生「桐乃」。玩家們可以進行活動劇情，於活動商店裡使用獲得的「烏龜菇」、「烏竹筍」、「人形蔘」兌換「最高級技術筆記(山海經)」、「完整的伏尼契手稿」等道具。也可進行各種活動任務，獲得遊戲貨幣「青輝石」與「信用點數」。

除此之外，官方預告5月更新的活動劇情「船上的兔子追逐者」事前預約將進行至5月2日，玩家可於活動網頁中取得郵輪搭乘券即可參與事前預約，在更新後可獲得事前預約獎勵「1,200青輝石」。同時，5月至7月的更新規劃，可以提前查看即將更新的主線劇情、活動劇情、新角色之外，還有「固有武器」、「學園交流會」、「家具互動」等更新內容。

NEXON《蔚藍檔案》的活動劇情「夢幻島的捉迷藏」更新相關內容，請至官方粉絲團進行確認。

《蔚藍檔案》官方粉絲團：https://www.facebook.com/TW.BlueArchive

「船上的兔子追逐者」活動PV：https://youtu.be/CmtA7hc9paA

「船上的兔子追逐者」事前預約網頁：https://nexon.link/8za

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